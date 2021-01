BABY ALIENO, GLI INDIZI: CHI È?/ Il più misterioso e sfuggente… (Cantante Mascherato)

Baby Alieno è una delle nove maschere della seconda edizione de Il Cantante Mascherato e – tra tutte – è quella su cui si sa decisamente meno. Anche gli indizi, in questo caso, sono particolarmente scarni, per via del fatto che – nel corso dell’anteprima del 23 gennaio – lui non c’era. O meglio, era sì presente, ma solo in videochiamata. Milly Carlucci e Raimondo Todaro hanno fatto intendere che il Baby Alieno e la sua astronave non sono ancora atterrati sul nostro pianeta, motivo per cui dovremo pazientare ancora un po’, prima di vederlo da queste parti. Comunque sia, per ovviare al problema dell’assenza, Milly ha pensato di stabilire un minicollegamento con lo spazio quantomeno per permettere al pubblico di farsi un’idea sul personaggio. “Chiamiamo il Baby Alieno. Ci proviamo”, ha esordito a un certo punto la conduttrice. All’inizio, Todaro – autore materiale della telefonata – si mostra scettico: “Cioè, facciamo la videochiamata nello spazio? Sei sicura?”. ‘Affermativo’ da parte di Milly. Effettivamente, il tentativo va a buon fine, almeno nel senso che il Baby Alieno risponde, però c’è da dire che il segnale è un po’ difettoso e ogni tanto l’immagine salta.

L’invito di Milly e Raimondo al Baby Alieno

Queste le prime parole che gli sentiamo dire, con un timbro di voce indecifrabile, tanto è distorto: “Ciao Milly! Ciao Raimondo! Mi vedete?”. A primo acchito, comunque, sembrerebbe trattarsi di un maschio. “Fra un po’ inizia la trasmissione, dovresti venire a fare le prove, se ti va”, specifica il ballerino. Mentre la conduttrice lo informa: “Noi cominciamo venerdì 29 gennaio, quindi ti devi sbrigare, devi provare la tua canzone e il balletto con lui, con tutti i bambini”. Prevediamo dunque che le performance di Baby Alieno si distingueranno per la spettacolarità data dalle scenografie, e che anche lui – al pari dell’Orsetto – sarà particolarmente apprezzato dal pubblico più giovane. La videochiamata spaziale si conclude con la rassicurazione da parte del Baby Alieno: “Va bene Milly, arrivo subito!”. Intanto, però, non si è ancora visto nemmeno sul Twitter ufficiale del programma, a eccezione di un breve video appartenente a una serie in cui si passano in rassegna i costumi, i loro colori e la loro fattura.

Volevamo mostrarvi il mondo di #BabyAlieno👽 ma, a quanto pare, dovrete aspettare ancora un pò!😅 Vi aspettiamo il 29 gennaio in prima serata su #Rai1#IlCantanteMascherato@milly_carlucci pic.twitter.com/lrlqN7lKpS — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 22, 2021





