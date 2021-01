Baby Alieno si spacca/ Imbarazzo per Milly Carlucci in diretta

Baby Alieno si spacca durante la prova finale de Il Cantante Mascherato, una scena che mette in grande imbarazzo Milly Carlucci. Un costume particolare ci propone un personaggio che è all’interno di una navicella spaziale che durante la prova si divide in due. La Rai manda la pubblicità con la conduttrice che sembra pronta per l’evento in questione. Tornati in studio Milly stessa svela che si interrompe lo spareggio con Pecorella perché Baby Alieno decide di dire addio al programma, probabilmente consapevole che recitare all’interno di quel costume era cosa assai complicata.

Baby Alieno si spacca, cosa accade in diretta?

Viene da dire il bello della diretta come si dice spesso in questi casi con Baby Alieno che si spacca. Non è assolutamente un siparietto organizzato quello de Il Cantante Mascherato, ma una prova che porta a una decisione imprevedibile e cioè all’addio del protagonista della prova. Forse la scelta di puntare su un costume così ingombrante è stato un errore. Tant’è che non lo vedremo più e che salva gli altri concorrenti con Francesco Facchinetti che sottolinea: “Questo è un simbolo dell’alieno che salva l’umanità”. Invece Insinna cerca di capire: “Ma con la zona arancione può tornare a casa?”. Dentro al costume c’erano I Ricchi e Poveri che escono tutti e quattro insieme.



