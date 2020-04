BABY DRIVER IL GENIO DELLA FUGA/ Video, Lily James nel film di Regan Hall su Rai3

Pubblicità

Tra le principali protagonisti di Baby driver – il genio della fuga figura la famosa attrice britannica Lily James nata il 5 aprile del 1989 è diventata famosa in tutto il mondo per aver preso parte a diversi prodotti televisivi e cinematografici di grande successo tra cui la serie Downtown Abbey. Per quanto concerne la sua carriera sul grande schermo l’esordio è avvenuto nel 2012 con il regista Regan Hall per la realizzazione del film Fast Girls mentre qualche mese più tardi ha collaborato con Jonathan Liebesman per il film La furia dei titani. Tra le altre pellicole che hanno scandito la sua carriera ricordiamo Il sapore del successo, Cenerentola, PPZ – Pride + Prejudice + Zombies, L’amore oltre la guerra e L’ora più buia. La donna è fidanzata ormai da tempo con il collega Matthew Robert Smith, insieme i due hanno lavorato in PPZ Pride + Prejudice + Zombies nel 2016. Tra le sue altre attività ricordiamo che dal 2017 è anche testimonial del profumo My Burberry Blush. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Baby driver il genio della fuga, il film con Kevin Spacey e Jamie Foxx

Baby driver il genio della fuga va in onda oggi, giovedì 23 aprile, sulle frequenze di Rai 3 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2017 grazie ad una coproduzione che interessato gli Stati Uniti d’America il Regno Unito la cui distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla Warner Bros. La regia di questo film è stata affidata a Edgar Wright il quale si è occupato anche della scrittura dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura, il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Bill Pope, le musiche della colonna sonora sono state composte da Steven Price e la scenografia porta la firma di Marcus Rowland. Nel cast sono presenti Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, John Hamm, Jamie Foxx, Eiza Gonzalez e Jon Bernthal.

Baby driver il genio della fuga, la trama del film

Per Baby driver il genio della fuga diamo uno sguardo alla trama. Baby è un ragazzo dal volto pulito e dolce che ha quale principale passione quella per la corsa con le auto. Il suo è un talento innato che gli permette di essere particolarmente veloce e di sfruttare tutte le caratteristiche dei veicoli che guida. Non appena ha ottenuto la patente, inizia a sfrecciare tra tutti i concittadini dimostrando di essere particolarmente abile nella guida e soprattutto capace di evitare qualsiasi genere di problematica o di ostacolo. Tuttavia, questa sua abilità nel riuscire a guidare in maniera estremamente efficace, lo indirizzerà al mondo del crimine nonostante la sua sia un’indole essenzialmente onesta e gentile. Il potente boss che a capo di una banda di criminali e di ladri decide di ingaggiarlo per poter ottimizzare le sue fughe durante una rapina oppure dalla polizia e da bande concorrenti. In effetti, la trovata del boss malavitoso si dimostrerà vincente in quanto il ragazzino si dimostra davvero molto efficace soprattutto nella fuga riuscendo a svincolarsi dai propri inseguitori con estrema abilità e soprattutto senza lasciare alcuna traccia sui percorsi presi.

Nonostante abbia intrapreso il cammino del crimine, si troverà spesso e volentieri a fare i conti con episodi di bullismo che vengono messi in atto nei suoi confronti da altri componenti della sua stessa banda, il che lo rende assolutamente insoddisfatto di questo genere di vita. Tutto sembra cambiare quando incrocia il proprio sguardo con quello della dolce bella cameriera Debora che diventa di colpo il suo principale interesse. In particolare, il ragazzo dovrà cercare in tutti i modi di proteggere la propria amata da quelle che sono le angherie e soprattutto le minacce degli altri componenti della banda che evidentemente non vogliono che lui possa avere una vita felice ed onesta. Spetterà dunque a Baby capire cosa sia necessario fare e soprattutto come farlo.

