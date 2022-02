Baby gang Ancona: arrestato minorenne/ Patrizia, mamma coraggio: “Aggredì mio figlio”

Novità importanti giungono sulla baby gang di Ancona, che per mesi ha fatto parlare di sé in televisione e sui giornali, aggredendo e malmenando i loro coetanei e non solo. In questi giorni, però, si è giunti a una svolta, comunicata dalla stessa Patrizia Guerra, mamma coraggio, a “Storie Italiane”, su Rai Uno: “Giorni fa hanno arrestato l’aggressore di mio figlio destinatario della seconda denuncia e penso che ci saranno altri sviluppi nei prossimi giorni. Adesso c’è stato l’arresto, ma io pregherei di non lasciare soli questi ragazzi: devono essere rieducati per impedire che quando escano tornino ad agire come in passato. Sono più di 100 le persone che sono state aggredite ad Ancona”.

BABY GANG ANCONA: C’È IL PRIMO ARRESTO

Come riporta l’edizione di Ancona de “Il Resto del Carlino”, i carabinieri erano andati a casa del componente della baby gang per notificargli la misura, prima che lui si preparasse per andare a scuola. Quando è uscito dal palazzo, una pattuglia lo ha portato via e un suo amico ha postato il filmato su Instagram, accompagnato dalla didascalia “free”. “Nell’interrogatorio – si legge – il 17enne potrà decidere di rispondere alle domande del gip e spiegare la sua posizione. In caso contrario potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere e dare tempo alla difesa, l’avvocato Aldo Rino Sichetti, di acquisire tutti gli elementi a suo carico”.

