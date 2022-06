Baby gang Ancona/ La mamma Patrizia: “C’è stato un nuovo arresto, e il Papa…”

Storie Italiane è tornato ad occuparsi del triste fenomeno delle baby gang di Ancona, e in diretta stamane vi era nuovamente Patrizia Guerra, mamma di un ragazzo picchiato in pieno centro davanti a tutti e ovviamente spaventato. Nelle ultime settimane, dopo la denuncia del programma di Rai Uno, le cose si sono mosse in positivo, e sono intervenute le autorità: “Lunedì scorso c’è stato il terzo arresto dell’ultima denuncia e c’è stata anche la risposta del Papa che mi ha incoraggiato a non avere paura, la risposta della fede è arrivata”.

Carolina Marconi/ "Mi negano l'adozione di un bambino perché ho avuto un tumore"

“La mia battaglia si conclude qui – ha aggiunto la madre del figlio vittima della baby gang di Ancona – ora bisognerà rieducare questi ragazzi e mi sto occupando anche di questo. Purtroppo l’ultimo ragazzo arrestato continua ancora a pubblicare post con il cellulare nonostante sia in una comunità, ma se ne stanno occupando le forze dell’ordine. Siamo quindi a buon punto – conclude – volevo ringraziare tutti voi che mi avete dato grande coraggio, aiuto e una grande forza anche ad altre mamme, siete un punto di riferimento nel mio cuore e per tutti, io vi devo tanto ringraziare”. Eleonora Daniele ha replicato: “Grazie Patrizia sono contenta, sapete quanto abbiamo combattuto”, mentre l’avvocato Gassani, in studio, ha aggiunto: “Sapete quanto sia attuale il problema delle baby gang e quanto accaduto è molto importante”.

