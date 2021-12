Baby gang Ancona, mamma coraggio: “Delinquenti ci pedinano”/ “La Questura…”

La vicenda della baby gang di Ancona è tornata al centro di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. Come riferito dall’inviato del programma, Edoardo Lucarelli, sembra che questi ragazzi abbiano preso tutta l’attenzione mediatica che grava su di loro come una sfida, tanto che continuano a farsi sentire e vedere sui social media con gestacci e parolacce. La signora Patrizia Guerra, madre di un giovane 17enne di nome Marco picchiato tre volte in tre anni, è stata convocata prima del fine settimana scorso in Questura: cosa è accaduto?

A raccontarlo è stata la diretta interessata: “Il questore ci ha rassicurato, dicendoci di aspettare. Ovviamente non abbiamo ancora nessuna risposta concreta e intanto i ragazzi sono passati dalle Storie ai pedinamenti. Sabato e domenica, rispettivamente in un supermercato e in un centro commerciale, ho avuto la forte e chiara percezione che i ragazzi di questa ‘banda’ stessero seguendo me e mio marito. Con la loro prepotenza vogliono farci capire che sono più forti di noi e che non dobbiamo parlare, altrimenti per noi finisce male”.

BABY GANG ANCONA: I PIÙ PICCOLI DELLA BANDA HANNO APPENA DIECI ANNI

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, la signora Patrizia Guerra ha rivelato che l’età dei componenti della baby gang di Ancona va dai 10 ai 18 anni e qualcuno di essi frequenta regolarmente le lezioni scolastiche. I genitori di questi giovani come si comportano? “Questo è il fallimento anche a livello istituzionale della genitorialità. Da tanti anni io sono rappresentante di classe e mi sono accorta che questi genitori proprio non esistono. È un fallimento della società, è un fallimento di tutto”.

La trattazione di questa delicata vicenda di cronaca riprenderà, come annunciato dalla presentatrice Eleonora Daniele, nel corso della puntata della trasmissione di Rai Uno in onda domani, martedì 21 dicembre 2021, a partire dalle 9.55.



