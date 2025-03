Il trapper Baby Gang è stato condannato in via definitiva. Nella giornata di ieri, come riportato dai principali organi di informazione online, a cominciare da RaiNews, il 23enne cantante seguitissimo sui social e su Youtube, è stato condannato a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni dalla Cassazione, l’ultimo grado di giudizio.

Protagonista nelle classifiche ma anche negli episodi giudiziari Baby Gang, visto che durante l’estate di tre anni fa, nella notte fra il 2 e il 3 luglio del 2022, fu coinvolto in una sparatoria in quel di Milano in via di Tocqueville, non tanto distante da corso Como, il fulcro della movida del capoluogo lombardo, che causò il ferimento di due senegalesi. Baby Gang, come sottolinea RaiNews, non era l’unico alla sbarra in questo processo, visto che vi era anche l’amico Simba La Rue, condannato a 4 anni e 6 mesi e in precedenza già condannato definitivamente a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la famosa “faida fra trapper”.

BABY GANG CONDANNATO: CADUTE LE ACCUSE PIU’ GRAVI

Baby Gang era stato accusato di vari reati, come detenzione di arma illegale, ma anche rissa e lesioni. In precedenza il cantante era finito alla sbarra anche per le accuse di rapina, visto che dai senegalesi feriti era sparito un borsello, ma alla fine era stato assolto su questo punto, visto che non era stato lui a rapinare i feriti.

Accusa che invece è rimasta in piedi solo per il quarto imputato. Tutti i condannati a processo hanno ricevuto una netta riduzione delle condanne in Appello, così come confermato dalla Cassazione appunto nelle scorse ore. Quelli che avevano ricevuto la condannata più elevata erano stati Simba La Rue nonchè Ndiaga Faye, quest’ultimo individuato come il ragazzo della crew che esplose i colpi di pistola. Il primo è stato condannato a 4 anni e 6 mesi, mentre il secondo a 3 anni e 5 mesi.

BABY GANG CONDANNATO: COSA ACCADDE QUELLA NOTTE

A seguito di quella sparatoria era scattata una indagine da parte delle forze dell’ordine che aveva portato a degli arresti e poi all’avvio di un processo. L’accusa, il pubblico ministero Francesca Crupi, puntava il dito contro la gang, la volontà di sopraffare del gruppo, mentre la difesa ha giustificato la presenza della pistola in quanto da mesi era in corso una faida con un altro gruppo, visto che Simba La Rue, a giugno del 2022, era stato ferito gravemente, di conseguenza avevano paura di una ritorsione. Per l’avvocato della difesa, quindi, quella notte di loglio fu semplicemente un tentativo di difendersi e non una rapina.

BABY GANG E SIMBA LA RUE: I PRECEDENTI EPISODI

Ricordiamo che Baby Gang era stato scarcerato definitivamente lo scorso mese di giugno, e gli erano stati anche revocati i domiciliari, ed ora potrà chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali. Aveva già subito un altro processo per rapina, accusa di cui era stato assolto, poi condannato in primo grado a tre anni e 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. Negli ultimi mesi si era presentato nelle scuole per parlare con i ragazzi, spiegando di essere cambiato, e raccontando la sua storia.

Diversa la situazione di Simba La Rue che invece potrebbe finire in carcere avendo già alle spalle un’altra condanna. All’anagrafe Mohamed Lamine Saida, il 22enne rischia di passare diverso tempo dietro le sbarre visto che ha alle spalle un’altra condanna, di conseguenza potrebbe dover passare il “cumulato” delle due pene appunto in galera, a differenza di quanto farà appunto il trapper Baby Gang. Vedremo come evolverà questa vicenda, nel frattempo la “faida fra trapper” di Milano e dintorni sembrerebbe essere definitivamente conclusa, oper lo meno di fronte alla giustizia. Attendiamo (speriamo di no), i prossimi risvolti.