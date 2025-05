Il trapper Niko Pandetta è al centro di una indagine a seguito di una videochiamata effettuata con lo smartphone con il noto rapper Baby Gang. Nulla di strano, potrebbe obiettare qualcuno, se non per il fatto il suddetto Niko Pandetta sia attualmente in carcere, quindi rinchiuso in una cella (è stato condannato per rissa, droga ed evasione), e ovviamente non potrebbe effettuare videochiamate, chiamate, e in generale utilizzare lo smartphone. Ecco perchè il trapper si trova ora sotto indagine con l’accusa di “accesso indebito a dispositivi di comunicazione”, e la squadra mobile di Catania sta cercando di approfondire la questione. L’episodio risale al due maggio scorso quando a Catania si tenne il “One Day Music Festival” e quando Baby Gang, sul palco dello show, videochiamò appunto Niko Pandetta rinchiuso nel carcere.

Un episodio che ovviamente è arrivato all’attenzione delle forze dell’ordine che hanno deciso di approfondire la questione e che due giorni fa hanno sequestrato il cellulare dello stesso trapper, rinvenuto nel carcere di Rossano, in Calabria. Gli agenti della polizia penitenziaria sono entrati in azione individuando il dispositivo in possesso del trapper, dopo aver perquisito la cella, ed ora lo smartphone si trova in possesso della polizia scientifica che avrà il compito di esaminarlo per capire se appunto il due maggio sia stato usato per una videocall con il collega Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang: c’è stata veramente una chiamata?

BABY GANG E NIKO PANDETTA: COSA DICE LA POLIZIA

Per avere la certezza gli inquirenti, come riferisce l’agenzia Agi, stanno effettuando la stessa indagine sullo stesso Baby Gang, anch’egli indagato per l’utilizzo indebito di dispositivi di comunicazione, il tutto aggravato dall’agevolazione mafiosa. La polizia di Lecco è quindi entrata in azione, recandosi presso l’abitazione del trapper in quel di Calolziocorte.

“Abbiamo effettuato una serie di indagini investigative – racconta appunto la polizia – che hanno permesso alla procura di Catania di emettere un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di Baby Gang, sequestro eseguito nella notte del 4 maggio dalla squadra mobile di Lecco, durante la perquisizione è stato rinvenuto un cellulare che potrebbe essere stato utilizzato durante la diretta con Niko Pandetta dal carcere, cellulare che è stato poi sequestrato”.

E ancora: “Durante l’esecuzione è stato notificato a Baby Gang anche un foglio di via obbligatorio dal questore di Catania che inibisce allo stesso di fare rientro da Catania per 4 anni”. Baby Gang potrebbe essere nei guai anche per un’altra questione sempre legata alla stessa vicenda, ovvero, potrebbe aver violato la sorveglianza speciale essendosi appunto esibito a Catania cinque giorni fa, presso uno stabilimento balneare, per poi chiamare il 24nne Pandetta.

BABY GANG E NIKO PANDETTA: ATTESA PER LE INDAGINI

Anche per Baby Gang si attendono le risultanze delle analisi della polizia scientifica, che incrociate con quelle effettuate sul telefono del trapper agli arresti, restituiranno un quadro completo. Ricordiamo che Niko Pandetta ha alle spalle una famiglia difficile, essendo il nipote di Turi Cappello, boss ergastolano. Niko e Baby Gang, sono accomunati da un rapporto di amicizia ma anche lavorativo, visto che entrambi hanno realizzato il brano “italiana”, quella che Zaccaria Mouhib stava proprio cantando mentre videochiamava forse l’amico.

Al momento, come precisa ancora l’agenzia Agi, non filtra alcun dettaglio da parte delle forze dell’ordine ma le attività investigative tradizionali stanno proseguendo a 360 gradi, anche attraverso la visione dei filmati (moltissimi) che sono stati caricati su TikTok e inerenti proprio l’evento etneo, ma anche ascoltando le persone che hanno assistito in prima alla presunta videocall. Non è da escludere che fra le persone sentite possano esserci anche gli organizzatori dell’evento ma anche lo staff dello stesso Baby Gang. Ricordiamo che la storia di Zaccaria è piuttosto travagliata fra condanne, arresti e faide con altri trapper rivali, ed ora il suo nome è tornato sui casi di cronaca.