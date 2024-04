Baby Gang è stato arrestato/ L’annuncio: “L’accusa è di aver violato i domiciliari postando sui social”

Baby Gang arrestato dopo l’uscita del nuovo album

A pochi giorni dall’uscita del nuovo album “L’Angelo del Male”, Baby Gang è stato nuovamente arrestato. L’annuncio è arrivato dalla sua pagina Instagram attraverso un post condiviso tra le storie in cui viene svelato anche il motivo per il quale è scattato nuovamente l’arresto per il rapper. Stando a quanto si legge nel post pubblicato sui social dal suo staff, le porte del carcere, per Baby Gang, si sarebbero riaperte per aver violato i domiciliari postando sui social.

TRANSPORTER 3, ITALIA 1/ Curiosità, trama e cast del film con Jason Statham in streaming su Mediaset Infinity

Nel post pubblicato sui social, il team di Baby Gang, inoltre, fa una serie di precisazioni spiegando come il profilo social, in realità, non sia gestito dal rapper in prima persona, ma dallo stesso staff che si occupa di aggiornare il tutto condividendo le varie novità artistiche.

L’annuncio del team di Baby Gang

“Hanno appena arrestato Baby, questa volta l’accusa è di aver violato i domiciliari postando sui social. Peccato che questa pagina sia gestita dal suo team e non da lui personalmente e che tutti i contenuti qui pubblicati siano stati girati in occasione dei permessi rilasciati dagli stessi giudici che oggi hanno ordinato il suo arresto”, comincia così il post pubblicato dallo staff di Baby Gang.

Carlotta Natoli: "Sul set la prima volta a 9 anni"/ "Mio figlio Teo? Odia studiare perché..."

“E tutto talmente assurdo che siamo costretti a pensare che si tratti di una scelta precisa, quella di silenziare un artista scomodo in un momento di massima visibilità. Siamo già al lavoro per rimediare a questa ennesima ingiustizia”, conclude.













© RIPRODUZIONE RISERVATA