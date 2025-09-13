Baby Gang giustifica la pistola: “La tenevo per proteggere la mia collana da 200mila euro”, ma la giudice non lo perdona.

Rimane in carcere il trapper Baby Gang. La decisione del giudice è stata presa e a nulla sono valse le parole di Zaccaria Mouhib, il vero nome del 24enne finito in arresto per possesso indebito di arma da fuoco. Il gip ha definito il suo comportamento come “assoluta indifferenza ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria“, il che ha aggravato ulteriormente la sua posizione fino a far disporre nuovamente alla giudice Fiammetta Modica la custodia cautelare in carcere.

L’avvocato Niccolò Vecchioni, che difende Baby Gang ha interrogato proprio ieri mattina il trapper, il quale ha provato a giustificare il possesso dell’arma da fuoco, senza successo: “Mesi fa, a giugno, dopo un concerto, mi sono entrati i ladri in casa“, dice, “Ho trattenuto i ladri e in seguito gli stessi mi hanno denunciato per sequestro di persona“. Baby Gang ha poi confessato che da quel momento ha vissuto con la paura di essere derubato.

Baby Gang trovato di nuovo con un’arma durante un permesso speciale fuori dal carcere

“Indosso sempre una collana dal valore di più di 200.000 euro“, ha detto Baby Gang, “Più che altro ero preoccupato per la collana perché farebbero di tutto per averla. Tenevo l’arma per ragioni di tutela personale“. Poi, il trapper ha ribadito che la sua arma non era nemmeno vera, ma una “scacciacani modificata”. La giudice Modica, però, non ha creduto alla versione dei fatti del 24enne e ha ribadito che secondo lei il soggetto è pericoloso e che al momento l’unica misura cautelare è il carcere. Baby Gang è stato definito come un soggetto “gravato da plurimi precedenti specifici connessi alla detenzione di armi, oltre a reati contro la persona consumati anche con l’utilizzo di armi da fuoco”.

La sua posizione non cambia anche per il fatto che poco tempo fa aveva dato riprova di non riuscire a rispettare le misure imposte dal carcere, quando a fini risocializzanti era stato mandato al concerto di Emis Killa come sorvegliato speciale ma anche in quell’occasione ha infranto le prescrizioni portando di nuovo con sè un’arma da fuoco.