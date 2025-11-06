Cresce il fenomeno di baby influencer: l'appello alle autorità per imporre dei limiti allo sfruttamento dei bambini sui social per fini economici

Nel patinato e competitivo mondo del web è in crescita il pericoloso fenomeno dei baby influencer, ovvero i giovani (e giovanissimi) che possiedono profili sui social sui quali condividono la loro vita, fanno tutorial di vario tipo e seguono le mode dei “trend” del momento: un fenomeno apparentemente innocuo, ma che nasconde – spesso – dinamiche complesse, di sfruttamento da parte delle famiglie a spesa dell’innocenza di quelli che sono a tutti gli effetti semplici bambini.

A parlare del boom dei baby influencer ci ha pensato una recente conferenza che si è tenuta alla Cattolica di Roma, partita dall’esporre alcuni dati di questo mondo spesso ignorato: dall’analisi di oltre mille contenuti condivisi sui social nell’arco di meno di un mese da una 20ina di profili di famiglie italiane e straniere è emerso che i baby influencer erano presenti in almeno il 30% dei post sponsorizzati con messaggi pubblicitari.

Non solo, perché i baby influencer sono presenti anche in circa la metà dal totale dei post condivisi sui social nel medesimo arco di tempo dalla totalità – almeno, quella presa in analisi – dei profili, anche quelli non gestiti da famiglie che si presentano come tali; mentre in questo medesimo campione i bambini sono presenti in circa il 25% del totale dei post sponsorizzati: secondo alte analisi, infatti, se in una campagna pubblicitaria è coinvolto un bambino sotto i 5 anni aumenta di parecchio l’engagement sui social.

L’appello alle leggi per limitare il fenomeno dei baby influencer: “Sponsorizzazioni vietate e percorsi educativi per i genitori”

Un mondo, quello dei baby influencer, che espone bambini e bambine a rischi enormi, partendo dal fatto che i genitori si trasformano in veri e propri datori di lavoro rischiando di compromettere – spiega la responsabile di Advocacy Federica Giannotta – “la relazione di fiducia e sicurezza” sulla quale si dovrebbe basare il rapporto tra genitori e figli; senza dimenticare neppure la potenziale esposizione “all’adescamento e alla pedopornografia” da parte di adulti malintenzionati.

Importante sarebbe, in tal senso, – ha spiegato in questo caso la professoressa Giovanna Mascheroni, che si occupa proprio di tutelare i minori online – ragionare su possibili strumenti legislativi che limitino la possibilità di utilizzare i baby influencer nelle campagne pubblicitarie digitali; unitamente – a suo avviso – a percorsi di educazione per i genitori e le famiglie che gestiscono profili in cui vengono inclusi anche i figli.