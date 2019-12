Baby, it’s cold outside: singolo Michelle Hunziker e J-Ax / “Sembrerà Frank Sinatra”

Tutto pronto per la seconda stagione di All Together Now, che arriva su Canale 5 per l’edizione invernale natalizia. E’ grande attesa soprattutto per Baby, it’s cold outside, la canzone incisa da Michelle Hunziker e J-Ax, che questa sera la interpreteranno dal vivo. Lo ha svelato la stessa conduttrice svizzera durante un’intervista alla vigilia del ritorno in tv di All Together Now, il game della musica e del divertimento. Il programma, condotto appunto dalla Hunziker con J-Ax spalla, è stato uno dei “giochi” più apprezzati dal pubblico nell’ultimo anno, grazie alla complicità della showgirl e il noto rapper. Insieme cercheranno l’ovazione con l’esibizionein Baby, it’s cold outside: “Io e e J-Ax canteremo ‘Baby, it’s cold outside’. Vedrete che voce che ha, sembra Frank Sinatra. Adoriamo entrambi il Natale e siamo due teneroni che si emozionano per ogni cosa. La finale è prevista per il 2 gennaio e in calendario c’è una puntata speciale in cui si sfideranno gli 8 migliori cantanti delle due edizioni”.

Baby, it’s cold outside, un brano genuino firmato Hunziker J-Ax

Nella puntata di questa sera Michelle Hunziker e J-Ax canteranno “Baby, it’s cold outside”, il brano che accompagnerà All Together Now verso le festività natalizie. Per il duo di conduttori si tratta di una grande unione professionale che a quanto pare sembra destinata a procedere a gonfie vele. Attesa alle stelle sui social per il duetto inedito tra Michelle Hunziker e J-Ax: “Andremo in onda anche a Santo Stefano con una puntata a tema – ha anticipato la conduttrice prima di salire sul palco -. I giudici saranno vestiti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia come il brano che canteremo. La finale è prevista per il 2 gennaio e in calendario c’è una puntata speciale in cui si sfideranno gli 8 migliori cantanti delle due edizioni”. Poi ha aggiunto: “Quando nella vita sei abituato a effettuare le prove più dure, senza mostrare all’esterno l’ansia che invece ti divora dentro, se arrivano dei momenti belli hai quasi paura che dietro ci sia la fregatura. Invece no, bisogna viverli appieno ed essere felici. Come lo sono ora”. Adesso è il momento di mettersi comodi e di vedere all’opera la strana coppia nell’interpretazione di Baby, it’s cold outside.

