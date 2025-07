Chi è Baby K, l'artista italiana nata a Singapore che ha ottenuto un gran successo con i tormentoni estivi? "Il mio nome? A sessant'anni..."

Attiva sul panorama pop rap e raggaeton dagli inizi del Duemila, Baby K, nata a Singapore nel 1983, ha ottenuto un successo importante, tanto da contare persino un disco di diamante della FIMI, che ha ottenuto grazie al singolo Roma-Bangkok cantato con Giusy Ferreri: una canzone che ha ottenuto un successo davvero straordinario e che ha venduto 500.000 copie nel Paese, con ottimi riscontri anche all’estero. Baby K ha vissuto in giro per il mondo: nata a Singapore, per via del lavoro del papà che faceva il geofisico, si è poi trasferita a Giacarta e dopo ancora a Londra.

Nel 2000 si è trasferita in Italia, a Roma, cominciando ad avvicinarsi al mondo delle radio, conducendo diversi programmi sull’hip hop. Il debutto musicale con i primi singoli è arrivato nel 2007, mentre più avanti sono arrivate le prime collaborazioni con altri artisti come Max Pezzali.

La cantante è stata inoltre la prima artista italiana ad ottenere un milione di visualizzazioni su YouTube: un dato che certifica il successo di Baby K, molto amata dal suo pubblico.

Il nome “Baby K” è nato quando l’artista faceva radio. Lo stesso pseudonimo l’ha resa famosa nel mondo ma non mancano le “preoccupazioni” per il futuro, quando sarà più avanti con l’età. “Mi piace, anche se mi chiedo con qualche preoccupazione cosa ne sarà quando avrò sessant’anni” ha ammesso la cantante.

La carriera di Baby K, costellata di successi, l’ha vista sempre molto ancorata al concetto di musica estiva. Ma c’è di più oltre il “tormentone”: “Non posso dire che questo vestito mi stia stretto, ma inizio a sentire il bisogno di altre sfide e nuove frontiere” ha raccontato ancora la cantante.

“Diverse idee mi frullano in testa e comincio a vedere una soluzione” ha spiegato la cantante, che dunque non esclude in futuro di concentrarsi su altri generi musicali.