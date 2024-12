Tante stelle abitano e illuminano il cosmo della musica e nel tempo sono tante le tappe e le occasioni che hanno permesso di alimentare e accrescere i bagliori: lo dimostra la storia di Baby K, protagonista assoluta della scena musicale e tra le prime donne del mondo della musica ad aver conquistato dei primati ancora oggi imbattuti. Qualcuno si sarà sicuramente chiesto chi è Baby K, quali sono le tappe principali della sua carriera e perchè è riuscita a conquistare un pubblico così ampio con le sue hit incredibili.

Edoardo Dionea Cicconi, compagno Baby K/ La cantante di Roma-Bangkok "Tutto è più bello adesso"

Partiamo con lo svelare il vero nome di Baby K, all’anagrafe Claudia Judith Nahum; nata a Singapore nel 1983 da genitori italiani. Da giovanissima inizia a coltivare la sua passione per la musica, proprio grazie ai primi anni di vita a Giacarta dove entra in contatto con diversi generi musicali. La ‘svolta’ artistica coincide con gli anni vissuti a Londra dove frequenta la Harrow School of Young Musicians. Arriviamo così ai primi successi, alla favetta, e al fragoroso successo del singolo ‘Roma-Bangkok’ con Giusy Ferreri: singolo che le ha permesso di essere, con la collega, l’unica cantante italiana ad aver ottenuto un disco di diamante dalla FIMI.

Baby K, chi è il fidanzato Edoardo Dionea Cicconi/ "Sogno una famiglia con due figli"

Baby K, tutti i record: prima cantante italiana con un miliardo di visualizzazioni

Ma non solo il riconoscimento per ‘Roma-Bangkok’, Baby K è riuscita ad inanellare altri primati degni di nota. Sempre in riferimento al brano realizzato con Giusy Ferreri, da segnalare come il videoclip sia stato il primo nella storia della musica italiana a conquistare la soglia del milione di visual su Youtube. Successivamente si è anche superata, diventando la prima artista italiana a superare il miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma.

Nel merito degli ultimi lavoro di Baby K, spicca l’ultimo singolo di alcune settimane fa: ‘Fino al Blackout’. Prodotto che ha alimentato le speranze dei fan di vedere presto un nuovo album dato che l’ultimo realizzato in studio risale al 2021, Donna sulla Luna.