Baby K: “Chiara Ferragni? Una sorpresa anche per me”/ “Nessuno se l’aspettava”

Fra gli artisti che animeranno la puntata odierna di “Battiti Live” c’è anche Baby K, pseudonimo di Claudia Judith Nahum. La cantante nata a Singapore è l’unica artista italiana ad aver ottenuto un disco di diamante dalla FIMI grazie al singolo Roma-Bangkok, realizzato insieme a Giusy Ferreri, che ha venduto oltre 500mila copie nel Paese. Al di là del suo talento personale, va detto che i sodalizi canori hanno sempre rappresentato la base del successo dell’artista, come dimostra la recente hit estiva “Non mi basta più”, fatta in collaborazione con la nota influencer Chiara Ferragni, che ha già raggiunto quota 31 milioni di visualizzazioni. Tuttavia, le views aumentano in maniera esponenziale se si prende in considerazione il canale YouTube di Baby K, che ha complessivamente sormontato un obiettivo difficilmente traguardabile per chiunque e traducibile nel miliardo di visualizzazioni. Nei giorni scorsi Baby K ha raccontato a “Radio DeeJay” la prima volta della Ferragni negli studi di registrazione.

BABY K: “CHIARA FERRAGNI? UNA SORPRESA ANCHE PER ME”

Baby K ha rivelato ai microfoni di Rudy Zerbi che “nessuno si aspettava Chiara in questa versione, ho portato questa sorpresa nel mio brano”. Brano nel quale l’imprenditrice digitale canta, recita e fa pure da stylist. Zerbi ha poi insistito sul miliardo di visualizzazioni fatto registrare sulla piattaforma di YouTube dai suoi singoli e l’artista nata a Singapore ha sottolineato come questo faccia sicuramente effetto, anche perché dietro alla realizzazione di ogni videoclip vi è davvero tanto impegno, che non sempre arriva in toto a chi ascolta il brano e visualizza il filmato. “Il pubblico molto spesso confonde questa musica colorata e ritmata con qualcosa di frivolo”, ha commentato Baby K, rimarcando una questione che effettivamente torna puntualmente in auge di pari passo con il rilascio dei singoli estivi.



