Baby K e Chiara Ferragni, Non mi basta più/ Video, guest star d’eccezione per..

Eravamo sicuri che Baby K ci avrebbe onorato del suo tormentone estio ma nessuno avrebbe mai immaginato che lo avrebbe fatto avvalendosi della collaborazione di Chiara Ferragni. Le due si sono ritrovate sul set di una nota azienda, la Pantene, e, a quanto pare, da cosa è nata cosa e così ecco che la bella influencer si è lanciata in quello che possiamo definire il suo debutto musicale in barba a Fedez che questa donna l’ha pure sposata. La coppia glam da oggi è pronta a conquistare le vette delle classifiche con la loro Non mi basta più che esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali con la firma della stessa Claudia Nahum e la distribuzione affidata a Sony Music Italy. Il brano vede come ospite Chiara Ferragni ed è stato anticipato dal jingle presentato insieme ai nuovi prodotti del brand Pantene che ha messo le due insieme.

CHIARA FERRAGNI GUEST STAR NEL SINGOLO DI BABY K “NON MI BASTA PIU'”

Proprio da lì è tratto un piccolo video in cui sentiamo in sottofondo il singolo Non mi basta più che è uscito alla mezzanotte sulle piattaforme digitali e su Spotify al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/ baby- k-non-mi-basta-piu/. La stessa Baby K sui social ha scritto: Felicissima di poter annunciare la collaborazione con @capellipantene e @chiaraferragni ! Un progetto davvero unico nato pensando che anche in un’estate così diversa possiamo sentirci bene con noi stessi- partendo dai capelli ✨ Ps. Contiene uno Spoiler importante🚨 Qualcosa di speciale é in arrivo…”. La stessa influencer poi ha rilanciato: ““Non mi basta più” fuori ovunque ❤️ Vi amo miei adorati guysers per tutto il supporto che state dando al mio debutto musicale”.



