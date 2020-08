BABY K/ “Chiara Ferragni? Ci siamo incontrate sul set, poi…” (Battiti Live)

Ad aprire il terzo appuntamento con Battiti Live 2020 è Baby K che sale sul palco di rosa vestita e con due ballerine/hostess a seguito per cantare il suo ultimo successo “Non mi basta più”, seguito da quello dello scorso “Da zero a cento”. Poi è il momento di scambiare qualche parola con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci ai quali dichiara: “Sono molto grata e felice di questi traguardi. Siamo riuniti di nuovo anche questa estate, quando tutto sembrava incerto, e invece eccoci qui. Ne sono davvero grata!” Una fan in collegamento con Mariasole Pollio chiede dell’incontro con Chiara Ferragni. Lei svela: “Chiara Ferragni? Ci siamo conosciute sul set e c’è stata subito sintonia. Così ci siamo dette perché non collaborare?” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Baby K torna sul palco di Battiti Live

Baby K si è dimostra ancora una volta un grande talento nel centrare il tormentone dell’estate e così dopo aver fatto ballare tutti con Giusy Ferreri grazie a “Da Roma a Bangkok” c’ha riprovato e c’è riuscita nuovamente. Da appena quattro settimane su Youtube è uscito il video del suo nuovo singolo “Non mi basta più” che ha visto al suo fianco, in una comparizione speciale, la regina delle influencer e moglie di Fedez, Chiara Ferragni. Il risultato fa venire i brividi perché ci parla di 22 milioni di views in così poco di tempo. La canzone è come sempre frizzante e invita a ballare. Si parte anche con un bel product placement con le telecamere che indugiano su una sacca piena di prodotti di una nota casa di prodotti per l’igiene personale. Bionda più che mai l’italiana nata a Singapore nel 1983 è bellissima, con un fisico che a quasi 40 anni fa veramente invidia. Sdraiata sull’ala di un aereo privato mostra le sue forme vestita con un abito dorato sicuramente di grande classe ed eleganza e che obbliga la fantasia a fare il suo lavoro perché non mostra niente. Con questo brano la rivedremo a Battiti Live stasera, 10 agosto 2020, con la messa in onda in prima serata su Italia 1.

Baby K, un grande successo

Baby K vive un momento di grandissime soddisfazioni e non solo per il successo raggiunto con il brano “Non mi basta più” che ha visto la collaborazione speciale di Chiara Ferragni. La splendida artista ha infatti raggiunto un record impressionante, cioè il miliardo di visualizzazioni su Youtube. Scrive proprio lei su Instagram: “In attesa di conferma parrebbe che sia la prima artista donna italiana e nella top tre artisti ad aver raggiunto un incredibile traguardo sul canale Youtube. Il mio cuore batte fortissimo… semplicemente grazie”. Nonostante magari sia meno in vista di altri artisti il pubblico la adora e ha il grande merito di riuscire a diventare sempre e comunque personaggio virale sui social network. Ed è così che Baby K non si può, e non si deve, porre dei limiti per riuscire a raggiungere altre grandi soddisfazioni in una carriera che l’ha buttata al centro del palco in punta di piedi, ma che ora la fa vivere momenti da grandissima protagonista.

Un traguardo incredibile

Video, “Non mi basta più”