Baby Lasagna perché si chiama così il cantante della Croazia dell’Eurovision 2024/ Significato fa discutere

Eurovision Song Contest 2024, perché Baby Lasagna (cantante della Croazia) si chiama così?

In attesa della prima semifinale, in cui verranno decretati i primi finalisti dell’Eurovision 2024 che andrà in onda questa sera, martedì 7 maggio 2024, su Rai2 gli scommettitori danno per super favorito alla vittoria finale la Croazia rappresentata dal giovane cantautore Baby Lasagna e la sua Rim Tim Tagi Dim. In molti si chiedono perché Baby Lasagna si chiama così? Il cantautore croato di 27 anni, il cui nome all’anagrafe è Marko Purišić, non ha mai rivelato con precisione il motivo di tale scelta.

Tuttavia, nel silenzio del cantautore, sono stati i media, come il sito online del Corriere della Sera, a rivelare il vero significato del nome Baby Lasagna ed è tutt’altro che edificante. Senza mezzi termini, infatti, il CorSera lo stronca: “Il nome d’arte fa discutere, perché nasce dall’espressione inglese poco corretta per indicare la pelle rilassata di una donna che ha appena partorito.” Baby Lasagna si chiama così per questo motivo? Lui non lo ha mai dichiarato apertamente dando un’altra versione ma il suo nome d’arte ha già creato polemiche e discussioni sul web.

Chi è Baby Lasagna e perché si chiama così il rappresentante della Croazia all’Eurovision 2024

Spinto dalle domande dei giornalisti, infatti, Marko Purišić, il cantante che rappresenta la Croazia all’ESC 2024 ha fornito una versione diversa sul perché ha scelto di chiamarsi Baby Lasagna. Stando a quanto riportato da Novella2000, in una recente intervista rilasciata a wiwibloggs.com: “Stavo camminando in un parco e cercavo un negozio per comprare una bottiglia d’acqua perché avevo mal di testa. Il nome mi è venuto in mente da solo. I miei amici pensavano fosse divertente e forte. Sentivo molto rapper che si chiamavano “Baby qualcosa” e volevo anche il “Baby” con però qualche cosa di stupido”.

Per quanto riguarda alcuni cenni biografici sull’artista e su chi è Baby Lasagna è nato che è nato a Umago il 5 luglio 1995. Ha iniziato a suonare la chitarra e appassionarsi alla musica sin da bambino. Dopo aver suonato in un gruppo rock nel 2011 entra a far parte di una nota band del suo Paese, Manntra, che ha lasciato nel 2019. Nel 2020 ha intrapreso la sua carriera da solista adottando il particolare pseudonimo.











