Baby Touché, sfottò a Del Debbio dopo la lite/ “Ho preso più soldi di quanti ne prende lui in un mese”

Una lite in diretta e poi l’allontanamento. Tutto è accaduto giovedì scorso nella puntata settimanale di Dritto e Rovescio, programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Ad essere cacciato dallo studio è stato Baby Touché, nome d’arte di Mohamed Amine Amagour, rapper padovano di origini marocchine. Il 21enne, finito nei guai per possesso di armi, esplosivo e di un machete con lama da 54 centimetri, è stato invitato a presenziare nel corso del programma per spiegare la questione dei fogli di via dei questori di Padova, Vicenza e Venezia e della violenza dei suoi video.

Baby Touché, fin dai primi minuti dell’intervista, ha mostrato un atteggiamento aggressivo nei confronti degli altri ospiti e del pubblico: Del Debbio lo ha invitato più volte a calmarsi, ma senza sortire alcun effetto. Quando il trapper si è alzato, con fare minaccioso, il conduttore lo ha invitato a sedersi. Ancora una volta, però, l’artista non ne ha voluto sapere e dopo una serie di accuse e parole pesanti, il padrone di casa lo ha cacciato via, chiamando persino la security.

Il trapper: “Avete cercato di strumentalizzarmi”

Paolo Del Debbio, dopo la scena indecorosa con Baby Touché, ha rivoluto un messaggio agli spettatori: “Chiedo veramente scusa ai telespettatori, oggi abbiamo raggiunto un livello di una bassezza totale. Mi scuso di aver invitato personaggi di questo tipo. Con questa arroganza, con questo modo di fare così becero”. Dopo la lite in diretta, Baby Touché è tornato sulla vicenda sfogandosi sui social. Sul proprio canale Instagram, il trapper ha scritto: “Siete tutti uguali, avevate la possibilità di capire il motivo per il quale la nostra generazione è arrabbiata ma no, cercate sempre il modo di fare uscire il male che c’è in me per strumentalizzarmi”.

Il 21enne ha poi rincarato la dose, arrivando a parlare persino del compenso percepito per la sua partecipazione a Dirtto e Rovescio: “Sono la prima persona che è stata pagata in quello studio, ho preso più soldi di quanti ne prende il conduttore in un mese, non mi ha invitato lui ma la direttrice di Mediaset. Non vedo l’ora di venire ripagato per ascoltare dei frustrati parlare di me”.











