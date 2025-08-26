Babylon è il visionario film di Damien Chazelle con due splendidi Brad Pitt e Margot Robbie. Prima Visione TV di un film pluripremiato

Babylon, film su Rete 4 diretto da Damien Chazelle

Babylon è il film in Prima TV che andrà in onda martedì 26 agosto 2025, alle 21:30 su Rete 4. Di genere drammatico, è diretto da Damien Chazelle, regista premio Oscar per La La Land. Uscito nel 2022, il cast composto da grandi star internazionali come Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Tobey Maguire, Li Jun Li e Olivia Wilde.

La musica è stata scritta da Justin Hurwitz, collaboratore abituale di Chazelle, già autore delle colonne sonore di La La Land e First Man. La fotografia è curata da Linus Sandgren, il montaggio da Tom Cross, i costumi da Mary Zophres. La scenografia è stata affidata ad Anthony Carlino e Florencia Martin.

Brad Pitt interpreta Jack Conrad, una star in declino; Margot Robbie, nei panni dell’ambiziosa Nellie LaRoy, porta in scena l’energia e la trasgressività che l’avevano già resa celebre in The Wolf of Wall Street e C’era una volta… a Hollywood. Diego Calva, attore messicano emergente, dà vita a Manny Torres.

La trama del film Babylon: le vite di artisti diversi si intrecciano

Babylon è ambientato a Los Angeles nel 1926 e racconta il passaggio dal cinema muto al sonoro, una transizione turbolenta. Il film inizia con Manuel “Manny” Torres, un immigrato messicano che assiste all’arrivo di un elefante a una sontuosa festa organizzata dall’influente Don Wallach.

Lì incontra Nellie LaRoy, giovane e ambiziosa, con cui nasce subito un legame: entrambi desiderano una vita migliore. Manny, grazie alla sua intraprendenza, diventa assistente di produzione; Nellie, dopo un’esibizione provocatoria, viene notata e inizia a farsi strada nello star system.

Nei panni di Jack Conrad, Brad Pitt incarna l’idolo del cinema muto la cui gloria svanisce con l’avvento del sonoro. Sidney Palmer (Jovan Adepo), talentuoso musicista jazz, affronta invece i pregiudizi razziali mentre cerca di affermare la propria arte.