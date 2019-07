Baci e sms hot ad alunno di 10 anni: maestra sospesa/ Vicenza “ti spupazzerei tutto…”

Baci ed sms hot all’alunno di 10 anni: per questo una maestra di scuola elementare della provincia di Vicenza è stata sospesa dalla dirigente scolastica su indicazione dell’Ufficio scolastico regionale e risulta attualmente indagata per tentata violenza sessuale nei confronti del minore. Proprio quest’ultimo, spiega il quotidiano Repubblica.it, avrebbe riferito la presenza di baci tra i due e di sms equivoci che la donna gli avrebbe inviato. Intanto, fino a quando non sarà fatta totale luce sulla vicenda che è finita in tribunale e fino a quando non sarà emessa la sentenza di primo grado, la maestra non potrà svolgere il suo ruolo né potrà essere chiamata per eventuali supplenze. Si tratta di una storia delicata in merito alla quale lo scorso 27 giugno si è svolta l’audizione del bambino in sede di incidente probatorio. Il caso era venuto alla ribalta grazie alla scoperta dei genitori dell’alunno di 10 anni vicentino, i quali trovarono sul suo smartphone una serie di sms sospetti aventi come mittente proprio la maestra quarantenne di scuola elementare.

BACI E SMS HOT AD ALUNNO DI 10 ANNI: MAESTRA NEGA CIRCOSTANZA

Gli sms hot all’alunno di 10 anni erano iniziati già lo scorso anno quando la maestra scriveva: “Sapessi quanto ti spupazzerei su tutto il mio corpo”. Seguivano le risposte del bambino, ovviamente impacciato e catapultato nel mondo adulto, il quale le scriveva: “Amore mio, voglio toccarti”. I genitori del minore, probabilmente avevano barattato l’uso dello smartphone con la possibilità di leggere periodicamente le chat del figlio, scoprendo così la corrispondenza tra il bimbo e la sua insegnante. Insospettiti dal suo essere diventato sempre più taciturno e particolarmente pensieroso, i genitori erano andati a caccia di risposte proprio in quello smartphone fino ad arrivare allo strano rapporto tra il bambino e la sua insegnante di sostegno. La maestra, di contro, ha sempre negato le circostanze e l’intento sessuale ma a questo punto sarà il giudice del primo grado a pronunciarsi sulla delicata e controversa storia.

