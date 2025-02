Quante volte abbiamo scartato i Baci Perugina, i famosi cioccolatini/dolcetti dalla forma tondeggiante, per poi leggere le frasi racchiuse al loro interno, e volare con la fantasia? Ognuno di noi l’ha fatto, fra chi ad esempio ha voluto credere in quanto scritto, chi invece si è fatto una risata, e chi magari si è commosso. Ebbene, tutto questo sparirà a breve visto che gli storici Baci dell’azienda di proprietà del colosso Nestlè, hanno deciso di dire addio alle frasi, ai bigliettini racchiusi al loro interno.

Tutta colpa dei tempi moderni (o qualcuno magari dirà merito), visto che le famosi frasi d’amore saranno ora affidate ad una nota vocale. Già perchè all’interno dei dolcetti al cioccolato troveremo un foglietto con un codice QR. A quel punto estrarremo il nostro smartphone, inquadreremo il code e dopo di che si potrò ascoltare la frase d’amore. Meglio o peggio?

BACI PERUGINA, UNA NOVITA’ UN PO’ MALINCONICA?

Chi può dirlo, fatto sta che un po’ di malinconia c’è visto quanto sono stati amati i Baci Perugina, un simbolo dei dolci italiani. Scartare il cioccolatino e leggere il foglietto era un gesto immediato, un po’ come leggere un bigliettino prima di aprire un regalo di Natale, mentre in questo caso saremo costretti a prendere il telefono, magari in una situazione conviviale, in cui sarebbe meglio invece lasciare da parte il nostro smartphone, ormai una sorta di prolungamento del nostro corpo.

Ormai si fa tutto con il telefono e la moda del QR Code, sdoganata in particolare in tempo di covid al ristorante, di modo da evitare di toccare i menù cartacei pieni di virus, è letteralmente esplosa, arrivando anche a colpire i Baci Perugina. La particolarità è che il messaggio potremmo riascoltarlo più volte, cosa che ovviamente non si poteva fare con il bigliettino cartaceo, e così facendo non rischieremo di perdere quelle dolci parole che magari potremmo fare nostre e dedicare a qualcuno di speciale nella nostra vita.

BACI PERUGINA, 20 MESSAGGI CON ILLUSTRAZIONI

In totale, fa sapere Dissapore.com, saranno venti le frasi, così come annunciato da Nestlè, e il tutto sarà condito anche da delle illustrazioni ad opera di Antonio Colomboni, un talentuoso illustratore, già da tempo in stretto contatto con i Baci Perugina, che saranno romantiche ma nel contempo pop. Perugina ha dato anche un nome all’iniziativa, “Senti l’amore”, proprio per la possibilità di ascoltare i messaggi vocali e sempre l’azienda fa sapere che ogni frase avrà una sua immagina dedicata, che permetterà di amplificare “l’attesa e crea un legame unico tra l’occhio e il suono”.

Ovviamente la notizia ha già fatto il giro del web, ed ha suscitato grandi discussioni, e in rete c’è chi ha già postato il nuovo fogliettino nascosto nei Baci Perugina. La carta, il font, il colore dell’inchiostro è sempre lo stesso, ma non ci sono più le famosi frasi, bensì un codice QR racchiuso in un cuore che una volta inquadrato, ti rimanda al sito dei Baci Perugina, con tanto di frase, illustrazione e un bel Bacio in primo piano.