Baciato dalla fortuna/ Su Rete 4 il film con Vincenzo Salemme (oggi, 4 aprile)

Il film “Baciato dalla fortuna” andrà in onda questa sera, domenica 4 aprile 2021, su Rete 4 alle ore 21.25. Il film è stato girato nel 2011 ed è diretto da Paolo Costella, regista e sceneggiatore cinematografico e televisivo italiano. Ha scritto le sceneggiature per film quali “Bellifreschi” (1987), “Bye bye baby” (1987), “La carne” (1990) e “Ricky & Barabba” (1992). Per la televisione invece ha sceneggiato film come “Dio vede e provvede” (1996), “Il commissario Raimondi” (1998), “Fratelli Benvenuti” (2010) e “Natale a 4 zampe” (2012). Costella ha collaborato con Laura Betti nella regia di “Pier Paolo Pasolini e la ragione di un sogno” (2001), ha scritto il soggetto “La voce di mia madre” (2003) e il documentario “La libertà di Jaana” (2005), di cui ha curato anche la regia.

Nel 2016 ha scritto la sceneggiatura di “Perfetti sconosciuti” con il regista Paolo Genovese, Filippo Bologna, Paola Mammini e Rolando Ravello per cui hanno vinto diversi premi come il Best Screenplay al Tribeca Film Festival, un David di Donatello e un Ciak d’Oro. Il soggetto di “Baciato dalla fortuna” è scritto da Vincenzo Salemme, mentre la sceneggiatura da Vincenzo Salemme, Paolo Costella, Massimiliano Bruno, Gianluca Bomprezzi, Edoardo Bechis e Antonio Guerriero. Le musiche sono composte da Pasquale Catalano.

Baciato dalla fortuna, la trama del film

La commedia “Baciato dalla fortuna” ha per protagonista Gaetano (Vincenzo Salemme), un vigile urbano napoletano trasferitosi a Parma. Ha avuto e continua ad avere un’esistenza difficile: è in affitto, è pieno di debiti, l’ex moglie Marisa (Paola Minaccioni) vuole gli alimenti e la sua nuova fidanzata Betty (Asia Argento) lo tradisce con il suo capo Silvano (Alessandro Gassmann). Gaetano continua a sperare in un futuro migliore e gioca sempre al SuperEnalotto, con la combinazione che giocava sempre suo nonno, ossia 10, 20, 30, 40, 50, 60.

La psicanalista Grazia Tirelli (Nicole Grimaudo), amica di Gaetano e segretamente innamorata di lui, sta per avviare il suo studio e chiede all’uomo di farle da primo paziente. Il giorno della seduta Gaetano non gioca alla schedina e vengono estratti proprio i suoi numeri. Vengono vinti 120 milioni di euro a Parma. Tutti, sapendo del vizio di Gaetano e della combinazione che gioca da anni, credono che sia stato lui il fortunato. Egli, immedesimandosi, si dà alla pazza gioia. Dopo una serie di vicissitudini si scopre che la vincitrice è in realtà Grazia che, nel frattempo, si è dichiarata all’amico. Cosa accadrà?



