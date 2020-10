Baciato dalla fortuna/ Video, su Rete 4 il film con Vincenzo Salemme (14 ottobre)

Baciato dalla fortuna va in onda oggi, 14 ottobre, in prima serata, precisamente alle ore 21:20, su Rete 4. Questa pellicola appartiene al genere commedia ed ha debuttato al cinema durante l’anno 2011. Il regista del film è Paolo Costella mentre la sceneggiatura ed il soggetto del film sono stati realizzati da Vincenzo Salemme. Il comico napoletano è anche il protagonista del film, che comprende anche un cast completato da Asia Argento, Alessandro Gassmann, Maurizio Casagrande, Isabelle Adriani, Dario Bandiera, Giuseppe Giacobazzi e Paola Minaccioni. La fotografia della pellicola è stata realizzata da Enrico Lucidi mentre le musiche sono state composte da Pasquale Catalano.

Baciato dalla fortuna, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Baciato dalla fortuna. Gaetano è un vigile urbano napoletano che da diverso tempo vive a Parma. La vita di Gaetano è molto triste, dal momento che si ritrova costantemente travagliato dai debiti ed inoltre non ha un bel rapporto con l’ex moglie Marisa. Le uniche soddisfazioni dell’uomo sono con la sua nuova fidanzata Betty che però lo tradisce con il suo capo, l’aitante Silvano. Nonostante questa vita grigia, Gaetano sogna di diventare ricco, non rinunciando mai a giocare al Superenalotto.

Nei dettagli, Gaetano gioca quelli che suo nonno considerava numeri fortunati, vale a dire 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Tuttavia, nella sua routine quotidiana, Gateano non riesce mai a notare la psicanalista Grazia, una psicoterapeuta sua amica che però è segretamente innamorata di lui.

Dopo tante insistenze, Gaetano accetta di farsi psicoanalizzare dall’amica ma a causa di questo evento non riesce a giocare la famosa schedina. Gaetano però sembra quasi non accorgersene anche perché quel determinato giorno escono proprio i numeri fortunati. A quel punto, si scateneranno molti equivoci, soprattutto perché il vigile urbano è convinto di aver vinto e di essere quindi diventato milionario. Tra gag, situazioni paradossali, complicazioni ed impreviste, Gaetano riuscirà finalmente a capire che i soldi non sono tutto nella vita e che occorre sempre affidarsi a persone che nutrono veri sentimenti per riuscire a vivere in modo felice e sereno.

