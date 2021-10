Bacio Alex Belli e Nicola Pisu: video Grande Fratello Vip/ “Questo è il mio ragazzo!”

Un vero e proprio colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip, dove a parte quelli notturni tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié scarseggiano i baci tra i Vipponi. A recuperare però ci hanno pensato Alex Belli e Nicola Pisu che nelle passate ore sono diventati i protagonisti di una serata indimenticabile. Proprio in occasione dei festeggiamenti per il compleanno dell’amica ed inquilina Carmen Russo, tra il modello ed il figlio di Patrizia Mirigliani è scappato il bacio!

ALEX BELLI E KATIA RICCIARELLI SU SAMY YOUSSEF "DEVE ADEGUARSI"/ "Non è cattivo ma…"

Complice qualche bicchiere di troppo e l’aria di festa che si respirava nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip, i due inquilini si sono lasciati andare ad una serie di scherzosi momenti di intimità che però sono stati molto apprezzati sui social. L’iniziativa, come scrive Today.it, sarebbe partita da entrambi. In un primo momento sarebbe stato Nicola a prendere il volto dell’amico tra le mani durante un ballo e baciarlo, poi è toccato ad Alex che avvicinando il ragazzo lo ha baciato a sua volta, ricambiando il precedente.

Alex Belli/ Troppo buono, sta fingendo? Per Katia Ricciarelli è un fine stratega...

Bacio Alex Belli e Nicola Pisu al GF Vip: solo uno scherzo?

Tra un bacio ed un altro, dunque, Alex Belli e Nicola Pisu hanno acceso gli animi ed infiammato la festa organizzata per i 62 anni di Carmen Russo. L’attore e modello ha cavalcato l’onda scherzando con i suoi amici di avventura: “Questo è il mio ragazzo!”.

Nessun interesse fisico, almeno apparentemente, da parte dei due Vipponi, che hanno voluto semplicemente vivere un momento di spensieratezza nella massima libertà reciproca. “Era per scherzo…”, frenano gli stessi fan del Grande Fratello Vip, ma c’è anche chi insinua il dubbio: “Ha funzionato la scorsa edizione (riferendosi probabilmente a Dayane Mello e Adua Del Vesco, ndr), perché non dovrebbe funzionare con questa…”. Scopriremo solo più avanti se dietro allo scambio di baci tra i due possa esserci o meno un interesse più profondo. Per il momento sappiamo certamente che Alex sarebbe innamoratissimo della moglie Delia Duran. Meno informazioni, invece, per quanto concerne la sfera privata del figlio di Patrizia Mirigliani.

Katia Ricciarelli e Alex Belli in Love Boat/ Delia Duran la avverte "Solo una notte!"

Alex scherzando con Nicola:”Questo è il mio ragazzo” *Nicola lo bacia* COSA STA SUCCEDENDO STASERA 😂😂 #gfvip pic.twitter.com/Z7N1kRk3sK — Kevin (@Kevin35116110) October 2, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA