Baciò alunna 16enne in bagno: professore 60enne a processo/ “Ero innamorato di lei”

Verrà processato il professore 60enne di un istituto tecnico superiore di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, che baciò nei bagni della scuola una sua alunna di 16 anni. Come ricorda Il Fatto Quotidiano, uno studente aveva immortalato l’episodio, con tanto di fotografia scattata con il suo smartphone, e l’insegnante era finito nei guai: l’alunno “paparazzo” aveva infatti mostrato lo scatto ad un altro insegnante e in seguito alla preside della scuola. Il prof era quindi stato denunciato ed erano poi scattate le indagini che, come ricorda il Corriere della Sera oggi, si sono concluse con il tribunale di Monza che ha pronunciato il rinvio a giudizio nei confronti del docente, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Vincenzo Fiorillo. Le accuse nei confronti del professore 60enne sono di “atti sessuali con minori con l’abuso dei poteri derivanti dalla sua posizione“, in quanto lo stesso avrebbe manomesso il registro della classe, e i fatti risalirebbero alla fine dell’anno scolastico 2018-2019, a giugno di un anno fa.

BACIÒ ALUNNA, PROFESSORE 60ENNE A PROCESSO: ERA PRONTO A LASCIARE LA SUA FAMIGLIA

A sua discolpa, il professore 60enne che insegna italiano, ha sostenuto di essersi “innamorato” della studentessa. Questa inizialmente non voleva denunciare l’uomo, mentre il prof si era detto pronto a lasciare la sua famiglia per “farsi una vita con lei”, tanto che “ne aveva parlato alla moglie” che “verrà chiamata a testimoniare” nel processo. Ora il professore 60enne vuole dimostrare le sue intenzioni serie davanti al giudice, come ha spiegato l’avvocato dello stesso, Simone Vismara, ai microfoni del Corriere della Sera: “Siamo pronti ad affrontare il processo – le dichiarazioni dell’avvocato – perché sosteniamo che non c’è stata alcuna forma di abuso da parte del mio assistito”. La pensa invece diversamente l’accusa, secondo cui la studentessa, ora 17enne, sarebbe stata completamente succube dell’uomo. La relazione fra i due sarebbe iniziata ad aprile 2019, e dopo alcuni sguardi il prof sarebbe passato a messaggi espliciti. Dopo la foto, l’istituto si è rivolto immediatamente alla procura.



