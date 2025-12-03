Bacio censurato al Grande Fratello? Spunta l'indiscrezione bomba: ecco chi sono i gieffini e perché la regia avrebbe tagliato tutto

Bacio censurato al Grande Fratello? Spunta indiscrezione bomba: “Regia ha tagliato tutto”

Un’indiscrezione clamorosa che se confermata sarebbe incredibile è emersa in queste ultime ore sul reality più longevo della tv pare che sia scattata la censura e che la regia ha censurato un bacio al Grande Fratello. A lanciare il rumor è l’esperta di gossip Deianira Marzano che attraverso i suoi social ha spifferato quello che è successo la notte scorsa al GF. Sotto le coperte sarebbe partito un bacio tra due concorrenti, ‘proprio quelli che non dovrebbero incrociarsi neanche per sbaglio’ e per questo è stato censurato e subito dopo ha spiegato perché la regia ha tagliato tutto.

Grande Fratello, verità di Sonia Bruganelli: "Domenico e Benedetta non solo amici"/ "Donatella è un comodino"

Secondo l’esperta di gossip il bacio al Grande Fratello tra due concorrenti è stato censurato per un motivo ben preciso dopo che è scoppiato un terremoto in casa: “La regia ha tagliato tutto in tempo reale. Le immagini sono state rimosse immediatamente, perché se fossero andate in onda sarebbe scoppiato un mezzo disastro“. Le dichiarazioni della Marzano hanno immediatamente acceso la curiosità dei fan ma, tuttavia, non ha rivelato chi sono i protagonisti del bacio segreto e scandaloso. Inoltre va anche sottolineato che al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del programma in merito, quindi restiamo nel campo delle ipotesi.



Giulia Soponariu asfalta Domenico al GF: "Valentina? Io me ne sarei andata al posto tuo"/ "La ami davvero?"

Grande Fratello, chi sono i due gieffini protagonisti di un bacio scandalo? Web è certo: Domenico e Benedetta

Chi sono i due concorrenti del bacio censurato al Grande Fratello? Mentre da una parte Deianira Marzano non ha rivelato nomi, dall’altra sul web stanno iniziando a circolare i primi rumor e tutte le teorie portano verso gli stessi nomi: Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi. Dopo essersi sempre definiti semplici amici, i due gieffini negli ultimi tempi hanno iniziato a lasciare qualche spiraglio, complice il rapporti incrinato di lui con la sua fidanzata Valentina Piscopo fuori dalla Casa. Durante l’ultima puntata, inoltre, Valentina ha consegnato l’anello di fidanzamento al suo compagno e proprio questo gesto definitivo avrebbe dato modo al concorrente di lasciarsi andare nei confronti della coinquilina. Sono Domenico e Benedetta i due protagonisti del bacio censurato al Grande Fratello?