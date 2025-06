Bacio tra Fedez e Clara, stanno insieme? La cantante smentisce la CHI rilancia con nuove foto e dettagli

Il gossip dell’estate vede protagonisti assoluti Fedez e Clara. È stato il settimanale Chi ha immortalare un inequivocabile bacio tra Fedez e Clara all’uscita di un ristorante e da allora il gossip si è accesso tanto che la stessa cantante è intervenuta sui social per smentire tutto e dichiarare che tra i due non ci fosse nulla e che quello che sembrava un bacio in realtà era un gioco di prospettive. Adesso a distanza di giorni è arrivata la replica del magazine Chi che ha rilanciato con nuove foto e nuovi dettagli.

Dopo la foto del bacio tra Fedez e Clara che ha fatto il giro del web a parlare è il fotografo autore dello scatto che ha rivelato non solo che il bacio tra i due c’è stato ed era vero e non un gioco di prospettiva ma anche che il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni ha fatto di tutto per farsi notare: “Quando Fedez ha visto i fotografi fuori ha continuato lo stesso ad avvicinarsi a Clara. Sono arrivate alcune persone a portarci via ma loro due hanno continuato, soprattutto lui a cercarsi.” Finita qui? Assolutamente no, il paparazzo di CHI ha continuato rivelando che a fine serata i due erano sempre più vicini così ha preso la macchina fotografica ed ha continuato a scattare fino a catturare il bacio.

Fedez e Clara hanno un flirt? CHI replica alle accuse di lei: “Disseminato indizi”

E non è tutto, perché il settimanale Chi ha anche prontamente replicato alle accuse mossa da Clara sul fatto che il bacio fosse ‘montato’ ad arte per creare il gossip quando tra lei e il rapper c’è solo un rapporto d’amicizia. Il magazine scrive: “Fedez e Clara hanno seminato indizi….Lo scorso aprile sono usciti a cena con gli amici e poi sono andati all’Armani Privè fino a tarda ora, poi pochi giorni fa durante una live Twitch con i creator Il Rosso e King Ash, alla domanda ‘Sei fidanzata?’ Clara ha evitato di rispondere.” Tutto ciò unito alle foto del bacio hanno acceso il gossip: Fedez e Clara stanno insieme? Non è dato saperlo ma quel che è certo ad alimentare i rumors sono proprio gli stessi cantanti e se Fedez non deve dar conto a nessuno dopo la separazione da Chiara Ferragni, almeno che non arrivi la smentita a breve Clara è fidanzata con Jacopo Neri e sono i suoi comportamenti ed atteggiamenti che potrebbero ferirlo.