Grande Fratello, bacio Helena Prestes e Javier Martinez, lui confessa: “Non provo solo amicizia”

Dopo giorni di avvicinamenti e chiarimenti, Helena e Javier al Grande Fratello sono sempre più vicini e nelle scorse ore hanno avuto un lungo confronto in giardino per chiarire i loro sentimenti. Il pallavolista pero, che fino a poche ore prima si era sempre dichiarato confuso sui suoi sentimenti e che nei confronti della modella brasiliana provava solo una forte amicizia ha cambiato rotta. “Se cerco il contatto con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro” ha confessato l’argentino per poi aggiungere sibillino: “Posso fare una cosa?” Ed è a questo punto che è scattato un bacio appassionato tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello.

Javier al GF si è confessato a cuore aperto con Helena rivelandogli i suoi veri sentimenti: “Prima dicevo che tra noi c’era solo amicizia e che eravamo amici al 100%. Poi, se io cerco il contatto con te, mi atteggio con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro che non so nascondere. Non posso non mettere in conto quello che fai per me.” E poi ancora ha aggiunto che i due sono molto diversi e non hanno lo stesso modo di vedere le cose ma di sicuro quello che provano l’uno per l’altra è forte. Il bacio Helena Prestes e Javier Martinez al GF non è sfuggito alla reazione degli altri concorrenti tra i quali Jessica Morlacchi. La cantante e la modella hanno avuto un’accesissima lite in passato ma adesso stanno tentando di ricostruire i rapporti. Ebbene Jessica è apparsa molto divertita dalla scena del bacio che ha ‘spiato’ con un binocolo diventando subito un meme.

Javier Martinez, il bacio ad Helena Prestes non convince: sentimento o strategia?

Tuttavia il bacio tra Javier Martinez ed Helena Prestes ha nettamente diviso in due il web. Il video in questione pubblicato sui profili social del reality ha fatto incetta di like in pochissimo tempo ma i commenti sono stati molto divisivi da una parte non sono mancati i commenti entusiasti di chi vede nei due concorrenti del Grande Fratello due persona invaghite e innamorate l’uno dell’altra: “Javier ha lottato con se stesso, ha avuto paura, ha cercato di negarlo…ma alla fine il cuore ha deciso per lui. Se fosse strategia l’avrebbe ‘fatta facile’ da subito.” “Bellissimi entrambi” La maggior parte però accusano entrambi di essere falsi e di attuare una strategia: “Chi crede a sti due è solo un allocco.” “Falsi entrambi, tutto programmato” “Coppia fake come il loro bacio.”