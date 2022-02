Bacio Mahmood e Blanco/ La rivelazione “Posso dirlo, io e lui abbiamo…”

Blanco: “Posso dirlo, io e lui abbiamo…”

Tra i favoriti alla vittoria finale di Sanremo 2022 ci sono Mahmood e Blanco. La coppia ho convinto nella prima esibizione presenti e telespettatori, guadagnandosi la prima posizione, al termine della serata, nella classifica della sala stampa. I due cantanti si conoscono da diverso tempo e condividono una forte amicizia che potrebbe un giorno tramutarsi in qualcosa di più. Blanco, poco dopo l’esibizione, ha raccontato al sito Rai Radio 2: “Posso dirlo, io e lui abbiamo litigato. Perché mi ricordo che volevo buttarmi nell’oceano, volevo proprio farlo e lui no. Quindi per questo abbiamo litigato. Un imprevisto? Prima di salire sul palco ci diamo un bacino tipo quello della buona notte della serie ‘dai andiamo spacchiamo’, ci vogliamo tanto bene ed è straordinario”. Mahmood e Blanco sono in gara a Sanremo 2022 con il brano “Brividi“.

Blanco è fidanzato da circa un anno e mezzo con Giulia Lisioli, una ragazza del bresciano come lui conosciuta prima di diventare famoso. “Ci tengo a lei”, aveva rivelato a Radio Dj lo scorso ottobre. I due sono apparsi insieme per la prima volta ai Seat Music Awards 2021, dove si sono presentati mano nella mano. Mahmood, sempre a Rai Radio 2, ha commentato, invece, così la sua speciale amicizia con il partner: “Ragazzi eravamo ad Amsterdam con 5 gradi e questo si voleva buttare in oceano. Io gli ho detto ‘dobbiamo andare a Sanremo non ti buttare in acqua adesso. Se devo tenerlo a bada? No è un 50%, ci teniamo a bada a vicenda. Diciamo che è uno scambio. Sì è vero, prima di scendere la scale ci diamo un bacio sulla guancia. Io gli voglio tanto bene a questo ragazzo qua, è proprio bello fare questa esperienza con te!”.

