Bacio Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti/ “Ti amo” e lacrime: cosa è successo

Un salto indietro nel tempo. Sul palco di Michelle Impossible, programma condotto dalla Hunziker in occasione dei suoi 25 anni di carriera, c’è anche Eros Ramazzotti. L’ex marito e padre di sua figlia Aurora è uno degli ospiti. Sul palco di presenta con “Fuoco nel fuoco”, canzone pubblicata nel 2000, e fa subito impazzire il pubblico in studio (e il web). Michelle lo ringrazia subito: “Tutto avrei pensato nella vita tranne che tu accettassi l’invito. È bello. L’ho corteggiato come voi non potete capire per farlo venire nello show” rivela la Hunziker.

MICHELLE IMPOSSIBLE, 1A PUNTATA/ Diretta: Serena Autieri "Ci siamo conosciute così.."

“Sono vent’anni che ogni santo giorno io e te torniamo insieme, ma secondo te perché?” prosegue Michelle, rivolgendosi ad Eros. “Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i ca**i loro. La nostra è stata una storia bellissima, per cui come si fa a dimenticarla” risponde Eros Ramazzotti. La conduttrice e showgirl poi rivela: “Una cosa bella l’abbiamo trovata. Aurora è la cosa più bella che abbiamo fatto ma mi riferisco ad un’altra. Mi hai fatto avvicinare alle arti marziali. Non sapete quanto è diventato tosto Eros. Credo che ogni donna dovrebbe fare un’arte marziale perché ogni donna dovrebbe potersi difendere in questo mondo di matti. Mi hai fatto un grande piacere. E questa cosa ci ha portato a rifrequentarci”.

Ilary Blasi bacia Michelle Hunziker in diretta:"Ma che fai!"/ "Tra i due litiganti.."

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, bacio e “ti amo”

Sul palco, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno fatto emozionare davvero tutti. La conduttrice è stata chiara: “Siamo qui per incoronare questa amicizia, per dire a tutti che noi siamo solo amici, così non scriveranno più che torniamo insieme”, ma gli sguardi sembrano dire tutt’altro. Davanti al pubblico, i due si scambiano un tenero bacio sulle labbra che fa esplodere gli applausi. Eros prende poi il microfono per cantare “Più bella cosa”, canzone scritta e dedicata proprio a Michelle Hunziker.

EROS RAMAZZOTTI E MICHELLE HUNZIKER "SIAMO SOLO AMICI!"/ "I giornali non si fanno i cazz* loro"

Mentre Eros canta la canzone dedicata alla ex moglie, lei in un angolo lo guarda con occhi lucidi. Evidente, infatti, l’emozione sul volto di Michelle, che a fine esibizione ringrazia Ramazzotti con una frase che non è sfuggita a nessuno: “Mi hai fatto emozionare, ti amo”. Un siparietto, quello tra il cantante e la conduttrice, che ha fatto emozionare davvero tutti. Sui social tutti sperano nel ritorno insieme della coppia, nonostante le parole categoriche espresse dai due sull’amicizia. “Gli occhi non mentono mai”, scrivono gli utenti, e i loro, in effetti, sembravano davvero dire altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)





© RIPRODUZIONE RISERVATA