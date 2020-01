Bacio Signorini-Pupo/ “Io amo quest’uomo e non è un iperbole”

Il bacio tra Signorini e Pupo apre la puntata di stasera del Grande Fratello Vip 4. L’opinionista ha preso parola appena dopo l’inizio della trasmissione, tornando su quella che è stata la polemica andata in scena durante l’arco dell’ultima settimana. Pupo spiega: “Qualcuno ha detto che tra me e Alfonso c’è stato un diverbio, che abbiamo discusso. Volevo dire che non è vero e dico qui che amo quest’uomo. Non è un iperbole, io lo amo davvero“. È così che Wanda Nara, seduta al noto cantante, inizia a chiamare il coro “Bacio Bacio” coinvolgendo il pubblico presente nello studio di Canale 5.

È così che il conduttore si avvicina all’opinionista e gli da un bacio a stampo sulle labbra. Non è passato inosservato ai social network il bacio tra Signorini e Pupo con il pubblico che commenta con toni d’entusiasmo quanto accaduto. Era già successo in passato di assistere a dei baci come quello che l’anno scorso si diedero Alfonso Signorini stesso e Barbara D’Urso. Di certo i due hanno dimostrato ancora una volta di avere una mentalità aperta e anche la giusta simpatia per affrontare temi molto delicati con leggerezza mandando messaggi al pubblico collegato.

