Bacio Soleil e Delia al GF VIP/ Signorini “c’è attrazione fisica?”, qualcosa non torna..

Il bacio tra Delia Duran e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip ha acceso gli animi dentro e fuori la cosa. L’ingresso di Alex Belli ha animato le due donne che, dopo aver battibeccato per settimane, durante un party si sono lasciate andare alla passione scambiandosi un rovente bacio. Naturalmente il comportamento di Soleil e Delia è stato molto criticato fuori dalla casa e non per la natura del bacio tra due donne, ma del motivo che ha spinto entrambe a questo gesto. Alfonso Signorini durante la diretta cerca di capirci di più chiamando entrambe le concorrenti nella stanza delle sorprese. La prima a parlare è stata Soleil che ha dato la sua interpretazione del bacio.

“Continuavo a leggere questo astio, conoscendo Alex e lei, quello che mi hanno sempre raccontato. Non sapevo se fosse gioco o voglia di chiarire, presi dalla leggerezza del momento” – ha detto la Sorge che aggiunge – “Delia ha provato a baciarmi e ho detto no. Le ho detto ‘vuoi lasciare andare questa negatività’ allora vieni e baciami. Ci siamo baciate, ho sempre pensato che tutte queste scene fossero frutto di un qualcosa di esasperato”.

Delia Duran sul bacio con Soleil Sorge: “mi sono lasciata andare”

Le parole di Soleil Sorge non convincono il pubblico in studio e le opinioniste. Delia Duran prova a dare la sua spiegazione sul bacio con la “rivale”: “mi sono lasciata andare, trasportata dal momento. Lei ha una bellissima anima, vedevo soltanto quella parte negativa, ma in realtà lei è altro. Mi sono trasportata nel momento”. Signorini allora domanda: “c’è attrazione fisica tra di voi?”. La Duran replica: “si, ho sentito anche attrazione fisica”, ma non è lo stesso da parte di Soleil che precisa: “io no, da una parte un segno di pace e dall’altra un gioco”.

Un bacio dato tanto per giocare. Davvero un bel messaggio quello lanciato dal Grande Fratello Vip che ha superato davvero ogni limite in questa edizione assolutamente da dimenticare.



