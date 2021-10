Bacio tra Nicola Pisu e Soleil Sorge?/ Grande Fratello VIP rovina tutto sul più bello

Nicola Pisu e Soleil Sorge sembrano sempre più vicini al Grande Fratello VIP. Nella sua esperienza nella casa, il concorrente gieffino ha ammesso di essere attratto dall’ex corteggiatrice di Uomini e donne, Soleil. “Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene”. Nicola Pisu ha le farfalle allo stomaco, ma vuole andarci coi piedi di piombo, anche perché Soleil è indecifrabile.

“Io non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene”, ha raccontato Nicola Pisu al Grande Fratello VIP. Sta di fatto che i due hanno stretto una certa sintonia e giorno dopo giorno, in qualche modo, l’hanno alimentata.

Nicola Pisu prova a baciare Soleil, ma il Grande Fratello VIP lo ferma sul più bello

In molti sono certi che Soleil Sorge spezzerà il cuore di Nicola Pisu. L’ex di Uomini e Donne è sempre stata molto scherzosa con tutti i maschietti della casa, pur mantenendoli a debita distanza. Durante una chiacchierata con Nicola Pisu, qualcuno ha però notato un avvicinamento sospetto. Quasi un bacio tra i due, con la chiamata del Grande Fratello VIP che avrebbe rovinato tutto. Gli autori, infatti, hanno chiamato Nicola in magazzino proprio mentre si stava avvicinando alla sensuale Soleil. Bacio solo rimandato o definitivamente naufragato?

