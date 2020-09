Back to Hogwarts/ L’evento di Harry Potter per la prima volta oggi in digitale

Quella di oggi è una giornata speciale per tutti i fan della spettacolare saga di Harry Potter: oggi, 1 settembre, viene infatti celebrato il “Back to Hogwarts”. Come da tradizione, i fan del mago più famoso al mondo si riuniscono presso la stazione di King Cross a Londra, quella da cui Harry e i suoi colleghi prendono il treno per recarsi presso la scuola di magia di Hogwarts. Quest’anno, però, causa epidemia di coronavirus e per evitare il sovraffollamento della stazione, l’evento è stato trasferito online, in via digitale. E così che fra le 11:30 e le 12:30 di questa mattina, numerosi si sono collegati via live streaming per inaugurare il nuovo anno accademico di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria più famosa di tutti i tempi. Tutti insieme, i numerosi fan di Harry Potter che si sono collegati online, hanno sollevato le bacchette magiche celebrando così la partenza del treno Hogwarts Express dal binario nove e tre quarti, quello che si cela dietro un pilastro in mattoni che solo i maghi possono oltrepassare con il proprio carrello di valigie.

BACK TO HOGWARTS: TANTI GLI OSPITI D’ECCEZIONE

Dietro questo evento senza dubbio simpatico vi è il “Back to Hogwarts”, omonima associazione che spesso e volentieri organizza una serie di raduni ed eventi rigorosamente e tema Harry Potter, come come ad esempio lo Smistamento, la Coppa delle Case, il Qudditch e lezioni varie. Tutti i partecipanti sono rigorosamente vestiti con la mitica divisa da scuola che indossano i vari Harry Potter, Ron Weasley, ed Hermione Granger. Durante il livestream di oggi non sono mancate grandi sorprese, vista la presenza dei gemelli James e Oliver Phelps, che nella nota saga interpretano i ruoli di Fred e George Weasley, nonché di Jason Isaacs (l’attore che interpreta Lucius Malfoy, padre di Draco), e infine di Bonnie Wright, famosa per essere Ginny Weasly la fidanzata di Harry Potter nonché sua futura moglie da cui avrà due bambini.



