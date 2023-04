Back to school 2023, 2a puntata/ Diretta e concorrenti: Soleil Sorge torna a sostenere l’esame

Back to school 2023, anticipazioni seconda puntata: Soleil torna a sostenere l’esame

Questa sera, mercoledì 12 aprile 2023, va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Back to school. Il divertente show di Italia 1, che vede quest’anno alla conduzione Federica Panicucci, torna con un nuovo appuntamento e con nuovi protagonisti, pronti a mettersi alla prova con l’esame di terza elementare.

Nello scorso appuntamento abbiamo visto alla prova Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Walter Zenga e Soleil Sorge. Tutti, tranne quest’ultima, hanno superato l’esame e ricevuto, dunque, il diploma. Soleil è stata invece rimandata, motivo per il quale è tornata a lezione dai maestrini e sosterrà nuovamente l’esame nella puntata di questa sera. Riuscirà questa volta ad essere promossa?

Back to school 2023, i ‘ripetenti’ della seconda puntata

Soleil Sorge non sarà l’unica ripetente della seconda puntata di Back To School 2023. Nel secondo appuntamento ci saranno anche Carmen Di Pietro, Raffaella Fico, Aldo Montano, Luca Onestini e Ricky Tognazzi. Questo vuol dire che i due ex fidanzati, Soleil e Luca, si ritroveranno faccia a faccia, e chissà che non volino frecciatine in aula!

Ricordiamo che, prima di sostenere l’esame finale, i vip ‘ripetenti’ studieranno le varie materie con l’aiuto di piccoli insegnanti e, in studio, verranno interrogati in un’aula magna da una commissione di maestri su due materie: una tra quelle che hanno studiato, l’altra a sorpresa. Starà poi alla commissione decidere se promuoverli o “rimandarli” alla puntata successiva.

Back to school 2023, Scintilla si sbottona su Federica Panicucci

Accanto a Federica Panicucci, alla conduzione di Back to school, torna con un ruolo tutto nuovo Gianluca “Scintilla” Fubelli. Il comico è infatti il capoclasse indisciplinato, pronto sempre a regalare battute e infastidire la commissione.

In un’intervista rilasciata a Tgcom24, Fubelli ha raccontato di essersi trovato benissimo a lavorare con la Panicucci: “Ho legato molto con Federica, abbiamo trovato una grande intesa sul piano del divertimento, delle semplici provocazioni, quasi come fossimo spalla e comico, ma in realtà scambiandoci il ruolo di continuo.”

