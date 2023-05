BACK TO SCHOOL 2023, 5A PUNTATA/ Diretta: Gigi e Ross e Morali bocciati (ancora), Carmen Di Pietro…

Diretta BIack to School 2023: commento live finale 4 maggio 2023

Se l’esame di Carmen Di Pietro a Back to school va nuovamente male, e appare sempre più vicino per lei l’ennesima bocciatura, la commissione chiama al centro dello studio l’ultima ripetente di questa puntata: Beatrice Valli. Per lei la prima materia d’esame è inglese, che l’aveva già messa in difficoltà durante le lezioni con i maestrini. La seconda è invece scienze. Riuscirà ad essere promossa?

Arriva il momento della proclamazione dei promossi e dei bocciati: i ripetenti sono tutti promossi tranne Gigi e Ross ed Elena Morali (per la seconda volta). Finalmente invece ce la fa Carmen Di Pietro che è dunque promossa al suo quarto tentativo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Nuovo disastro per Carmen Di Pietro?

L’esame di Justine Mattera a Back to school va liscio. Dopo una prima parte in arte, Mattera risponde anche ad alcune domande di geometria poste dalla maestra Bertucci. Esame da ‘secchiona’ per lei, che lascia dunque il banco ad un altro ripetente: Luca Daffrè. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, oggi tronista a Uomini e Donne, sostiene prima un esame in storia, poi tocca all’italiano. L’esito è senza infamia e senza lode: riuscirà ad essere promosso?

Intanto arriva il momento del nuovo esame di Carmen Di Pietro, arrivata addirittura al suo quarto tentativo. La commissione è disperata e decide di provare con lei tutte le materie, in modo da trovare qualche argomento in cui è preparata. Riuscirà ad essere promossa? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Elena Morali e il ‘dissing’ con la maestra Bertucci

Se Ivan Cattaneo rifiuta di sostenere il suo esame a Back to school, Elena Morali è invece pronta a sottoporsi al suo. Seconda volta per lei di fronte alla commissione, pronta a farsi interrogare in geografia dal maestro Innaurato. Elena si dice contenta di essere interrogata da lui, perché “È carino, e poi è un uomo. Le donne sono sempre un po’ più prevenute verso di me” rivela. E aggiunge: “Ad esempio la direttrice Bertucci… a lei non piaccio”

Elena spiega che la Bertucci l’avrebbe in antipatia perché nella scorsa puntata indossava un abito più bello del suo. La presidente di commissione però non rimane in silenzio: “Questa è l’ultima cosa che posso guardare, il suo abbigliamento, e poi il mio era molto bello, glielo garantisco.” I maestrini, esaltati da questo botta e risposta, commentano: “Che dissing!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ivan Cattaneo si ribella alla commissione!

Dopo l’esame di Gigi e Ross, tocca a Ivan Cattaneo sottoporsi al suo esame a Back to school. Federica Panicucci manda in onda le immagini della preparazione del cantante che non è però delle migliori. Quando arriva il suo turno di sostenere l’esame, Ivan va al centro ma rifiuta di sedersi al centro dello studio, dichiarando di non voler rispondere a domande di matematica ma di voler parlare della vita.

“Non sei qui per questo, prendilo come un gioco”, gli dice Federica Panicucci, ma lui rimane della sua idea, al punto da essere rimandato a posto senza aver sostenuto alcun esame. La Panicucci passa dunque al prossimo esame: quello di Elena Morali. Dopo la bocciatura della scorsa settimana, riuscirà ad essere promossa’ (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gigi e Ross bocciati di nuovo? Il secondo esame

Non inizia benissimo il percorso di Ivan Cattaneo a Back to school. Il test d’ingresso con i maestrini, che lo interrogano in matematica, ha un risultato pessimo, così come la sua maestrina Irene gli fa notare. “Io ho sempre avuto un pessimo rapporto non con la matematica, proprio con la scuola!” ammette il cantante, che spera di andare meglio durante l’esame.

E a proposito di esame, sono Gigi e Rossi i primi ripetenti a tornare al centro dell’aula per il loro secondo esame. Dopo la bocciatura della scorsa settimana, riusciranno ad essere promossi? Per loro un esame in matematica che va nuovamente male, e uno in geografia che va leggermente meglio ma non è soddisfacente per la maestra Rocca. Saranno nuovamente bocciati? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Katia Ricciarelli: “I maestrini? Con me cattivi!”

Ha il via la quinta puntata di Back to school 2023 con il saluto ai ripetenti della scorsa settimana – Gigi e Ross, Elena Morali e Carmen Di Pietro – e i nuovi ‘concorrenti’. Ivan Cattaneo, Luca Daffrè, Justine Mattera, Katia Ricciarelli e Beatrice Valli sono pronti a mettersi alla prova e Federica Panicucci manda subito in onda l’arrivo dei ripetenti al campus.

Katia Ricciarelli si dice subito molto agitata: “Tesa come la corda di un violino”, ammette. Il maestrino Raffaele viene proprio affidato alla celebre cantante lirica che, in aula, dichiara poi: “È stato davvero cattivo con me”, e lamenta che “Ai bambini bisognerebbe insegnare il melodramma, perché noi lo abbiamo inventato nel 1600”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Back to school 2023, anticipazioni quinta puntata 4 maggio

Questa sera, giovedì 4 maggio 2023, va in onda la quinta puntata della seconda edizione di “Back to school”. Federica Panicucci, che ha preso il posto di Nicola Savino al timone del programma, torna con un nuovo appuntamento e con nuovi protagonisti, pronti a mettersi alla prova con l’esame di quinta elementare. Al suo fianco ci sarà Gianluca “Scintilla” Fubelli, nel ruolo di capoclasse.

Nello scorso appuntamento abbiamo visto alla prova Blind, Gigi e Ross, Elena Morali, Natasha Stefanenko e Jo Squillo. Tra i banchi anche Carmen Di Pietro, rimandata nelle puntate precedenti. Promossi: Blind, Natasha Stefanenko e Jo Squillo. I rimandati, che torneranno nella puntata di questa sera, sono stati: Gigi e Ross, Elena Morali e, per la terza volta consecutiva, Carmen Di Pietro.

Back to school 2023, i ‘ripetenti’ della quinta puntata

Questa sera, giovedì 4 maggio, i “ripetenti” che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Ivan Cattaneo, Luca Daffrè, Justine Mattera, Katia Ricciarelli e Beatrice Valli. Inoltre, come “rimandati” dalla puntata precedente, Gigi e Ross, Carmen Di Pietro ed Elena Morali. I ripetenti saranno guidati nello studio dai Maestrini (13 bambini dai 7 agli 11 anni) che prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. All’esame finale di quinta elementare saranno interrogati su due materie: una tra quelle che hanno studiato, l’altra a sorpresa. Starà poi alla commissione decidere se promuoverli o “rimandarli” alla puntata successiva. La regia di “Back to school” è affidata a Cristiano D’Alisera, la regia delle clip al campus è di Giampaolo Marconato.











