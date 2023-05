Back to School 2023, 6a puntata/ Diretta: esame flop per Elena Morali, ancora rimandata?

Diretta Back to School 2023: commento live finale 11 maggio 2023

Elena Morali è la prima ad affrontare l’esame nell’ultima puntata di Back to school 2023, sperando questa volta di ottenere la promozione. Domande molto facili di matematica per iniziare, si passa poi alla storia dove iniziano le prime difficoltà con la Morali che non riesce a rispondere in maniera corretta. Chi ha detto “Come è bello far l’amore da Trieste in giù”? La prima risposta della Morali è Renato Zero.

Viene chiesto poi cosa vuol dire ‘lapalissiano’; c’è un piccolo aiuto di Alessandro Cecchi Paone che poi risponde al posto della Morali. Si prepara poi Maria Monsé per affrontare il suo esame. Prima vediamo come è andata al Campus per lei e Cecchi Paone. I due sono molto diversi nell’affrontare le lezioni. Non mancano le gaffe per la Monsè come su ‘aureo’, le sette arti e l’uomo vitruviano. (aggiornamento Anna Montesano)

Prime gaffe per Riki, Cecilia Capriotti…

Nella nuova ed ultima puntata di Back To School troviamo Riki, Alessandro Cecchi Paone, Cecilia Capriotti, Maria Monsé oltre ai ripetenti Gigi e Ross ed Elena Morali. Attendiamo ora l’assegnazione dei maestrini per i nuovi protagonisti. Ad Alessandro Cecchi Paone vengono assegnate le materie musica e geografia con Sofì e Liliana. Per quanto riguarda Riki invece storia, con Leo, e italiano con Eleonora. Arrivano al campus Cecilia Capriotti e Maria Monsé. Per Cecilia Capriotti abbiamo geografia, Nicole, spagnolo, Leonardo, e ci sarà anche la maestrina Liliana.

Per quanto riguarda Maria Monsé le materie assegnate sono inglese, Leonardo, e arte con Irene. Riki non brilla, come Cecilia Capriotti, nei primi test con i maestrini. Elena Morali è la prima che deve affrontare l’esame. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Back to school 2023, anticipazioni quinta puntata 4 maggio

Questa sera, giovedì 11 maggio 2023, va in onda la sesta e ultima puntata della seconda edizione di “Back to school”. Federica Panicucci, che ha preso il posto di Nicola Savino al timone del programma, torna con un nuovo appuntamento e con nuovi protagonisti, pronti a mettersi alla prova con l’esame di quinta elementare. Al suo fianco ci sarà Gianluca “Scintilla” Fubelli, nel ruolo di capoclasse.

Nello scorso appuntamento abbiamo visto alla prova Ivan Cattaneo, Luca Daffrè, Justine Mattera, Katia Ricciarelli, Beatrice Valli e rimandati Gigi e Ross, Carmen Di Pietro ed Elena Morali. Ivan Cattaneo si è rifiutato di sostenere l’esame: “Io sono la pecora nera come lo sono sempre stato. Non voglio rispondere alle domande. Non mi interessa. Non lo voglio fare per principio”. I rimandati sono ancora Gigi e Ross ed Elena Morali (per la seconda volta). Carmen Di Pietro, invece, è stata promossa al suo quarto tentativo.

Back to school 2023, i ‘ripetenti’ della sesta puntata

Questa sera, giovedì 12 maggio, i “ripetenti” che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Alessandro Cecchi Paone, Cecilia Capriotti, Maria Monsè e Riki (Riccardo Marcuzzo). Inoltre, come “rimandati” dalla puntata precedente torneranno Gigi e Ross ed Elena Morali. Anche in questo ultimo appuntamento i ripetenti saranno guidati nello studio dai Maestrini (13 bambini dai 7 agli 11 anni) che li aiuteranno a preparasi sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. All’esame di quinta elementare i vip saranno interrogati su due materie: una tra quelle che hanno studiato, l’altra a sorpresa. Starà poi alla commissione decidere se promuoverli o bocciarli.

