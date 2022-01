Back to school, 3a puntata/ Diretta e concorrenti: dalla Caruso a Maria Teresa Ruta

Back to school, anticipazioni e protagonisti terza puntata

Questa sera, martedì 18 gennaio, su Italia 1 va in onda il terzo appuntamento con Back to school, il programma condotto da Nicola Savino che si propone di far rifare l’esame di quinta elementare ad alcuni volti noti della tv, della musica e dello sport. In questa terza puntata a riaccomodarsi ai banchi di scuola per affrontare il temuto esame saranno i ripetenti Paola Caruso, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta e Totò Schillaci.

Amedeo Goria e Roberto Zappulla, ex e marito Maria Teresa Ruta/ La sua rinuncia

Ricordiamo però che ci sono due volti noti che non hanno superato la scorsa settimana e sono stati ‘rimandati’ alla puntata di questa sera: stiamo parlando di Flavia Vento e Scintilla che dovranno, quindi, affrontare nuovamente l’esame di fronte all’intera commissione disciplinare. Come se la caveranno questa volta?

Michele, figlio di Paola Caruso/ "È difficile, sono da sola"

Back to school, come funziona?

Ricordiamo che i 25 Vip che ritroveremo tra i banchi nel corso delle varie puntate di Back to school non saranno da soli ad affrontare lo studio in vista dell’esame. A guidarli nell’apprendimento ci sono infatti i Maestrini, 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzeranno le lezioni e seguiranno a turno determinati Vip in modo da prepararli all’interrogazione di veri maestri di scuola elementare. Alla fine della preparazione, ognuno dei ripetenti sarà interrogato singolarmente su due materie nello specifico. Qualora non sapranno rispondere correttamente alle domande per loro ci sarà il rischio di non essere promossi e, dunque, di dover nuovamente studiare per tornare di fronte alla commissione e ripetere l’esame.

LEGGI ANCHE:

Katarina Raniakova "Delia? Spero lasci Alex Belli per il suo bene"/ "Rapporto malato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA