Back to school, 4a puntata/ Diretta: Enzo Miccio e Antonella Elia tra i ripetenti

Back to school, anticipazioni e diretta quarta puntata 25 gennaio

Martedì 25 gennaio, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con Back to school, il programma condotto da Nicola Savino che riporta sui banchi di scuola i personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Dopo il grande successo delle prime tre puntate che hanno regalato ai telespettatori momenti divertenti, ma anche riflessioni importanti e grandi emozioni, il quarto e penultimo appuntamento di Back to school promette una serata all’insegna della leggerezza, ma non mancheranno le lacrime dei protagonisti per le storie dei loro piccoli insegnanti.

Pur essendo dei bambini, infatti, i maestrini riescono non solo ad insegnare agli allievi famosi ciò che è necessario per superare l’esame finale, ma si raccontano senza filtri condividendo anche il dolore che provano in determinati rapporti con i coetanei. Quali vip, dunque, questa sera, torneranno sui banchi di scuola nel corso della quarta puntata di Back to school?

I ripetenti della quarta puntata di Back to school

Dopo essere stato un protagonista della terza puntata di Back to School, Totò Schillaci che ha conquistato i maestrini con i suoi racconti, dopo essere stato rimandato al termine dello scorso appuntamento, questa sera, torna sui banchi di scuola per provare a superare l’esame di quinta elementare. Ci riuscirà stavolta?

Con l’ex calciatore ci saranno altri ripetenti ovvero l’istrionico Enzo Miccio, la showgirl Antonella Elia che ha ricordato l’appuntamento odierno sul proprio profilo Instagram, Eleonora Pedron, l’ex calciatore Gianluca Zambrotta e l’ex tronista nonchè ex concorrente del Grande Fratello Vip Andrea Zelletta.

L’esame finale dei ripetenti

Dopo aver studiato con i maestrini che sono bambini tra i 7 e gli 11 anni, i ripetenti si presenteranno davanti alla commissione composta da veri maestri elementari per sostenere l’esame finale e provare a portare a casa il diploma di quinta elementare. Per riuscire nell’impresa, i ripetenti dovranno rispondere a domende di inglese, attualità, geografia e di italiano. La prova più temuta dai ripetenti è sicuramente quella del dettato.

Tra i protagonisti di questa sera, dunque, chi riuscirà a portare a casa l’esame finale? In attesa di scoprirlo, Antonella Elia è pronta a stupire tutti con la sua ironia e il suo sorriso come ha annunciato su Instagram. Cliccate qui per vedere il post.

