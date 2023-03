Back to school, Federica Panicucci choc/ “Uno dei 30 si è rifiutato di fare l’esame”

Federica Panicucci rivelazioni su Back to school: le sue dichiarazioni

Federica Panicucci è pronta a prendere il timone di Back to school, dopo l’addio di Nicola Savino. Sarà proprio la conduttrice a guidare trenta personaggi del mondo dello spettacolo, che dovranno cimentarsi nuovamente negli esami di quinta elementare. Attualmente i ripetenti confermati sono dodici: Awed, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Gigi e Ross, Aldo Montano, Francesco Pannofino, Pierpaolo Petrelli, Riki, Soleil Sorge, Natasha Stefanenko, Ricky Tognazzi e Walter Zenga.

Amici 2023, terzo serale: Alessio Cavaliere eliminato?/ Giudice lo stronca!

Ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni Federica Panicucci ha svelato alcune succose anticipazioni sul programma: “Ci saranno situazioni inattese: nomi sulla carta dati per favoriti davanti alla commissione potrebbero sorprenderci“. La conduttrice ha poi svelato un vero e proprio scoop: “Vi dico solo che uno dei 30 si è rifiutato addirittura di fare l’esame“. Il volto televisivo ha deciso di non svelare il nome del diretto interessato, creando suspence per il pubblico.

Ares Gate, Alberto Tarallo indagato per bancarotta/ Nei guai anche Banca Centro Lazio

Federica Panicucci annuncia il ritorno di Gianluca Fubelli a Back to school

Oltre ad alcune curiose anticipazioni, Federica Panicucci ha svelato il ritorno di Gianluca Fubelli a Back to school nel ruolo di capoclasse. La conduttrice, ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche curiosità anche sul concorrente: “Lui ha il compito di vigilare sui ripetenti, anche se vi assicuro che alla fine ho dovuto vigilare io su di lui!”.

Nel corso di un‘intervista sul settimanale Chi, la conduttrice ha fatto altre rivelazioni: “Ci saranno molte sorprese, chi se la prenderà per la bocciatura, chi verrà trovato a suggerire. Ci saranno anche delle eccellenze. I telefonini li abbiamo sequestrati a tutti, ma non solo i telefonini, abbiamo dovuto fare come a scuola, dare punizioni a chi suggeriva e a chi copiava. Ci sono capovolgimenti continui, risultati inattesi”.

Nicole Santinelli sceglie a Uomini e Donne?/ Una battuta di Lavinia scatena il web

© RIPRODUZIONE RISERVATA