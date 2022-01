Back to school, pagelle/ Promossi e bocciati: Giulia Salemi stupisce, Giorgi annoia

Le pagelle della prima puntata di Back To School: scopriamo i promossi e bocciati

Si è conclusa la prima puntata di Back to school condotto da Nicola Savino in cui i primi 6 ripetenti hanno dovuto cimentarsi, nuovamente, con l’esame di quinta elementare sotto gli occhi di una commissione molto severa che più volte ha cercato di richiamare l’attenzione di tutti gli esaminandi. Il primo ripetente a sostenere l’esame è stato Clementino che ha portato all’interno dell’aula la sua già nota simpatia stemperando la tensione di tutti gli altri ripetenti e conquistando in poco tempo la simpatia di tutti i maestrini all’interno del campus (Voto8). La seconda ripetente a sostenere il tanto temuto esame è stata Giulia Salemi che ha stupito tutti coloro che speravano in qualche sua gaffe dando dimostrazione di aver studiato e di essersi impegnata (Voto 8).

Ignazio Moser fin dal suo approdo all’interno del campus ha dato dimostrazione a tutti i maestrini di essere pronto a studiare e impegnarsi per svolgere al meglio il suo compito, il suo impegno è stato notato anche dalla commissione d’esame che ha deciso di promuoverlo (Voto 7). Eleonora Giorgi non ha avuto una prima impressione perfetta nei piccoli maestrini ed ha subito protestato con il suo maestro di storia sulla preistoria, ritenuta dall’attrice non storia ma scienza, le proteste della donna sono proseguite anche durante l’esame di Vladimir Luxuria, interrogata sui dinosauri, quando Eleonora Giorgi ha portato avanti, pesantemente, la sua teoria sulla materia (Voto 6).

Back To School: Vladimir Luxuria tra cultura e confessioni

Un altro grande protagonista di questa puntata di Back to School è stato Nicola Ventola che, come Clementino, ha condito la puntata e le lezioni nel campus con la sua ironia e qualche gaffe data da suggerimenti palesemente sbagliati, il suo comportamento e i suoi errori durante l’esame, purtroppo non hanno permesso all’ex calciatore di superare l’esame (Voto 8). Nicola Savino è stato il conduttore di questa prima puntata di Back to School e ha dovuto gestire i ripetenti e la commissione d’esame in aula più tutti i video che ritraevano i partecipanti alle prese con le avventure all’interno del campus assieme ai piccoli maestrini (Voto 7).

L’ultima ripetente a sostenere l’esame di quinta elementare è stata Vladimir Luxuria che ha conquistato da subito la simpatia delle sue due maestrine e durante le lezioni si è concessa anche a qualche scherzo nei loro confronti. Ritornare sui banchi di scuola con Back to school è stata un’occasione per Vladimir Luxuria di ricordare un suo momento del passato non troppo piacevole in cui per via dei suoi atteggiamenti veniva bullizzata. Nonostante qualche difficoltà nell’individuare i nomi dei dinosauri l’ex deputata è riuscita a superare il tanto temuto esame. (Voto 8).



