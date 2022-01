Back to school, ultima puntata/ Diretta e anticipazioni: l’esame di Denis Dosio

Back to school, anticipazioni e diretta ultima puntata 26 gennaio

Dopo aver incollato 1.241.000 spettatori con il 6.7% con la quarta puntata, Back to school torna in onda oggi, mercoledì 26 gennaio, in prima serata su Italia 1, con la quinta ed ultima puntata. Il programma di Nicola Savino, rivelazione della stagione televisiva in corso, seguitissimo anche sui social, riapre i battenti per l’ultima volta per riaccogliere i vip che hanno già sostenuto l’esame finale senza superarlo, ma anche nuovi vip che torneranno sui banchi di scuola per provare a portare a casa il diploma di quinta elementare.

Il ruolo di insegnanti, come sempre, anche in quest’ultima puntata, è affidato a bambini tra i 7 e gli 11 anni che, forti della propria preparazione scolastica, tenteranno di trasmettere il proprio sapere agli allievi vip. A giudicare l’esame finale, tuttavia, non saranno i maestrini, ma veri e propri maestri di scuola elementare che formano la commissione e giudicheranno gli esami degli allievi famosi.

I ripetenti dell’ultima puntata di Back to school

Durante i primi quattro appuntamenti di Back to school, sono stati diversi i ripetenti famosi che si sono messi in gioco tornando sui banchi di scuola. A sostenere e a superare l’esame portando così a casa il diploma di quinta elementare sono stati, tra gli altri, Vladimir Luxuria, Roberta Lanfranchi, Paola Caruso, Maria Teresa Ruta, Elenota Pedron, Gianluca Zambrotta e tanti altri. Anche questa sera ci saranno rappresentanti del mondo dello spettacolo che dovranno sfoggiare le proprie conoscenze in diversi settori.

A sostenere l’esame di quinta elementare saranno così l’ex gieffina e meteorina Martina Hamdy, l’ex calciatore ed oggi dirigente sportivo Evaristo Beccalossi, il conduttore ed ex rugbista Andrea Lo Cicero, la showgirl Lory Del Santo e l’ex gieffino ed influencer Denis Dosio.

Il ritorno dei rimandati Antonella Elia ed Enzo Miccio

Sui banchi di scuola di Back to school, in quest’ultima puntata, inoltre, torneranno anche i rimandati Antonella Elia ed Enzo Miccio che non hanno superato l’esame finale al termine della quarta puntata. Antonella Elia ha dimostrato di non avere molte nozione di geometria e non è riuscita a rispondere alle domande. Andrà meglio questa sera? Antonella Elia riuscirà a superare l’esame?

Anche Enzo Miccio è stato rimandato regalando, tuttavia, un momento divertente. Enzo Miccio, infatti, ha provato a superare l’esame cercando le domande sullo smartphone, ma è stato beccato. Questa sera riuscirà a sostenere l’esame senza problemi?

