BACKLASH 2020/ Wrestling WWE, info video streaming tv: Edge contro Randy Orton!

Il wrestling WWE si prepara ad offrire un altro grande pay-per-view nella notte italiana tra domenica 14 e lunedì 15 giugno 2020 con Backlash 2020. Al WWE Performance Center di Orlando, in Florida, gli atleti della compagnia di Stamford sono pronti a dare il meglio per mettere in scena uno spettacolo di alto livello soprattutto se si pensa al main event della serata, ovvero la sfida tra Edge e Randy Orton, ribattezzata come il “greatest wrestling match ever”. Attesa pure per la sfida titolata tra il campione WWE Drew McIntyre contro Bobby Lashley, l’assalto alla cintura di Braun Strowman da parte di Miz e Morrison mentre Andrade proverà a riacciuffare lo United States Championship dalle mani di Apollo Crews. Da non perdere nemmeno il duello femminile per il Raw Women’s Championship di Asuka contro Nia Jax così come Sasha Banks e la doppia campionessa di Smackdown Bayley difenderanno i titoli di coppia dall’assalto di Alexa Bliss e Nikki Cross e delle Iiconics. Il veterano Jeff Hardy cercherà invece vendetta contro Sheamus proseguendo la faida che li vede protagonisti da alcune settimane.

INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento pay-per-view WWE Backlash 2020 andrà in onda in diretta dalle ore 00:30 italiane nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno acquistando l’evento su Sky Primafila, precisamente sul canale Sky Sport 256, per tutti i possessori del decoder della piattaforma satellitare. Lo show non sarà invece visibile per chi possiede l’abbonamento con il digitale terrestre. Chi vorrà rivedere lo spettacolo in un secondo momento potrà tranquillamente sintonizzarsi sul canale 262 di Sky Sport nei giorni successivi a partire da lunedì 15 giugno con tre repliche al giorno fino a giovedì 18 giugno alle ore 12, alle 16 ed alle 20, oltre a poterlo selezionare on demand. Lo show sarà visibile, come di consueto, anche tramite il servizio in streaming ufficiale WWE Network, la piattaforma ufficiale della compagnia di Stamford che offrirà lo show in maniera gratuita a tutti i nuovi abbonati. Attraverso gli account Youtube, Twitch, Twitter e Facebook della WWE, come sempre prima dell’evento vero e proprio, dovrebbe inoltre venir trasmesso il Kickoff, della durata di un’ora, con i pronostici offerti da diversi ospiti e magari uno o due dei match in programma.

GRANDI MATCH PER LA DIVISIONE FEMMINILE

La WWE garantirà lo spettacolo anche per tutti gli amanti del wrestling femminile a partire dal duello tra la campionessa Asuka e Nia Jax. La giapponese, ottenuto il Raw Women’s Championship aggiudicandosi il Money in the Bank ladder’s match di quest’anno anche a causa della gravidanza che ha spinto Becky Lynch ad un momentanteo ritiro dal ring, è stata aggredita dalla Jax a margine dell’incontro che la vedeva opposta a Charlotte Flair tenutosi lo scorso lunedì. Le condizioni fisiche dell’Imperatrice potrebbero dunque non essere ottiminali per avere la meglio su una sfidante così temibile ma Asuka non sarà nemmeno disposta a lasciarsi sfuggire il titolo senza combattere. L’unico incontro di coppia della serata sarà invece il triple threat match valido per il WWE Women’s Tag Team Championship detenuto da Sasha Banks e dalla campionessa di Smackdown Bayley. Le australiane Iiconics, ovvero Billie Kay e Peyton Royce, puntano a far loro i titoli per la seconda volta dopo averle ottenute lo scorso anno a Wrestlemania mentre Alexa Bliss e Nikki Cross sognano di tornare in vetta essendo state spodestate proprio dalla Boss ‘n’ hug Connection un paio di settimane fa. Tutte le partecipanti sono parse molto agguerrite in vista di questo appuntamento e potremmo dunque assistere all’incoronazione di due nuove campionesse.

DUE CONTRO UNO PER STROWMAN, MCINTYRE ASPETTA LASHLEY

Passando alla divisione maschile, sono ben tre i match titolati in programma per Backlash 2020. Lo United States Championship recentemente conquistato da Apollo Crews verrà infatti difeso dall’assalto del messicano Andrade, come di consueto accompagnato da Zelina Vega che sta avendo non pochi problemi con i suoi assistiti nell’ultimo periodo: possibile dunque un ammutinamento definitivo da parte di Angel Garza? La probabile intromissione di quest’ultimo potrebbe rispondere alla domanda durante la serata. Un’altra sfida che rischia di essere in qualche modo falsata dall’intervento di un terzo incomodo è lo scontro tra titani con protagonisti il campione WWE Drew McIntyre e Bobby Lashley, accompagnato appunto dal suo nuovo manager MVP dopo aver scaricato la moglie Lana. Lo scozzese mira a prolungare il più possibile il suo regno titolato mentre l’ex soldato vuole prendere il posto del rivale in cima alla compagnia di Stamford. Qualche sorpresa potrebbe riservarla anche l’handicap match tra lo Universal Champion Braun Strowman ed il tag team composto da The Miz e John Morrison. I due hanno sfidato il “Mostro che cammina tra gli uomini” con in palio la sua cintura ma gli scherzi mal riusciti delle ultime settimane non hanno fatto altro che alimentare la furia del campione, ora pronto a ribaltare gli avversari di turno con tutta la sua potenza.

JEFF HARDY CONTRO SHEAMUS, EDGE A CACCIA DI ORTON

Nel corso della serata di Backlash 2020 non assisteremo però soltanto ad incontri titolati. La compagnia di Stamford ha infatti in programma due sfide di grandissimo interesse come quella tra Jeff Hardy e Sheamus. Il Charismatic Enigma se la sta vedendo con il guerriero celtico da ormai qualche settimana ma quest’ultimo avrebbe oltrepassato ogni limite con l’incidente che ha coinvolto anche Elias, investito da un auto sulla quale ci sarebbe stato proprio Hardy in stato di ubriachezza. L’accaduto sarebbe stato soltanto una messinscena organizzata dallo stesso Sheamus per incastrare il rivale, che ha spesso avuto in passato problemi con l’alcool nel corso della sua carriera. Sabato scorso Jeff Hardy ha spiazzato l’irlandese quando è stato nuovamente chiamato a sottoporsi ad un test per provare la sua innocenza prolungando poi le ostilità nel backstage e preannunciando uno scontro molto fisico per il ppv. Il main event dello show vedrà invece protagonisti Edge e Randy Orton, al culmine di una faida che si protrae dal ritorno sul ring del primo in occasione della Royal Rumble. Battuto l’Apex Predator in quel di Wrestlemania, Edge cercherà il bis in quello che è stato ribattezzato come il “greatest wrestling match ever”, così da provare una volta per tutte di essersi messo alle spalle l’addio per infortunio che lo aveva allontanato dalle scene ben nove anni fa. Dall’altro lato, Orton vuole vendicarsi dello smacco subito e provare il contrario, spegnendo in modo definitivo i nuovi sogni di gloria che hanno recentemente contraddistinto l’ex partner.



