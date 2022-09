Bad Boys for Life/ Su Rai 2 il film con Will Smith e Martin Lawrence

Bad Boy for Life, il film in onda su Rai 2

Questa sera, martedì 27 settembre, su Rai 2 va in onda alle 21.20 il film d’azione del 2020 “Bad Boys for Life“, distribuito da Sony Pictures Italia – Warner Bros. Pictures Italia e prodotto da 2.0 Entertainment, Columbia Pictures, Jerry Bruckheimer Films. La regia è di Adil El Arbi e Bilall Fallah. I due registi insieme hanno diretto “Batgirl” e due serie televisive “Ms. Marvel” e “Snowfall”.

L’attore principale è Will Smith vincitore nel 2022 del Premio Oscar come migliore attore protagonista per “Una famiglia vincente: King Richard“. Per lo stesso film ha ricevuto 1 Golden Globe e 1 BAFTA. Nel 2005 ha ricevuto un Premio Onorario Cèsar. I suoi film più recenti sono: “Emancipation: Oltre la libertà” e “Fast and Loose“. Nel cast troviamo anche Vanessa Hudgens, Martin Lawrence e Alexander Ludwig. “Bad Boy for Life” è stato prodotto 25 anni dopo dal primo episodio (Bad Boys) e 17 anni dopo il secondo capitolo (Bad Boys II). È la prima pellicola della saga a non essere diretta da Michael Bay.

Bad Boy for Life, la trama del film

“Bad Boy for Life” vede di nuovo protagonisti Marcus Burnett (Martin Lawrence) e Mike Lowrey (Will Smith). Isabel Aretas è la vedova del boss Benito, la donna è riuscita a fuggire dalla prigione e con la complicità del figlio Armando decide di uccidere tutte le persone che sono state coinvolte nell’arresto del marito: nel gruppo c’è anche Mike.

Un giorno Mike accompagna l’amico Marcus al battesimo del nipote e Armando ne approfitta per colpire a tradimento il detective che finisce in ospedale in coma. Dopo qualche mese si risveglia e scampato alla morte decide di farsi giustizia. Contatta Marcus che oramai è in pensione e gli chiede di dargli una mano a fermare Armando che si sta lasciando dietro una scia di morti. Il suo amico però non è più dinamico come una volta e l’impresa non è facile, rifiuta di collaborare con lui. Dopo tanti anni davvero Marcus lascerà da solo Mike?

