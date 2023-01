Bad Bunny lancia il telefono di una fan/ Il rapper portoricano si sfoga su Twitter

Bad Bunny, chi è il rapper portoricano che ha lanciato via il telefono di una fan

Bad Bunny è attualmente uno degli artisti più influenti della scena internazionale. Il rapper portoricano ha conquistato la scena musicale negli ultimi anni, grazie a numerose collaborazioni di spessore a partire dal 2016. Da Drake agli Oasis, passando per la più recente partecipazione allo show più amato degli Stati Uniti d’America, il Super Bowl.

A testimonianza del grande seguito conquistato, Bad Bunny è riuscito ad essere premiato per la terza volta come artista più ascoltato nel mondo sbaragliando una concorrenza di altissimo livello. Nelle ultime ore però, il suo nome è accostato ad una circostanza che non riguarda il mondo musicale. E’ stato infatti diffuso in rete un video dove l’artista latino si scaglia in maniera piuttosto irruenta contro una fan. Bud Bunny, avvicinato dalla giovane per un selfie, ha pensato bene di lanciare via il suo telefono con violenza rifiutandosi in maniera alquanto singolare alla richiesta.

Bad Bunny, il rapper portoricano spiega l’accaduto su Twitter

Vista la risonanza del video circolato in rete, Bad Bunny ha chiaramente avvertito la necessità di spiegare la sua versione dei fatti, sia per i fan che per gli haters. Il dibattito social è stato dunque alimentato da un suo recente tweet, dove il rapper non è sembrato per nulla pentito del gesto. “Chi non mi tratta con rispetto verrà trattato allo stesso modo“.

Il rapper portoricano Bad Bunny affida quindi ad un tweet le ragioni del suo gesto, giustificando l’accaduto con una mancanza di rispetto ricevuta. L’artista ha spiegato: “Se una persona viene da me per salutarmi, per parlarmi, o semplicemente per conoscermi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto“. Bad Bunny, partendo da questo assunto, ha quindi spiegato il perché della sua ira contro la fan alla ricerca di un selfie con lui. “Chi invece verrà a mettermi in faccia il telefono lo considererò per quello che è, uno che mi manca di rispetto”. Ecco quindi i motivi che hanno portato la star del mondo rap ad avventarsi contro una fan.

