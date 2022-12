Bad Moms Mamme molto cattive/ Su Italia 1 il film con Mila Kunis e Kristen Bell

Bad Moms Mamme molto cattive, film di Italia 1 diretto da J. Lucas e Scott Moore

Bad Moms Mamme molto cattive va in onda oggi, 1° dicembre, a partire dalle ore 23.45 su Italia 1. Si tratta di un film comico prodotto nel 2016 negli Stati Uniti d’America e diretto da J. Lucas e Scott Moore. Tra gli interpreti principali sono da annoverare i contributi di Mila Kunis, Kristen Bell, Jada Pinkett Smith e Annie Mumolo.

Il film Mamme molto cattive nasce dall’idea originale dei fratelli registi Jon e Scott Lucas, infatti autori sia della regia che del soggetto e della sceneggiatura. La realizzazione della pellicola ha avuto delle tempistiche piuttosto brevi; le riprese infatti sono iniziate a gennaio del 2016 e sono state ultimate poco meno di due mesi dopo. Le tempistiche da record hanno comunque garantito un buon apprezzamento da parte della critica cinematografica, nonostante gli incassi limitati. Il film è simpatico anche se alla fine gli obiettivi iniziali non sono centrati con la critica sociale che lascia spazio ai sorrisi e all’ironia delle protagoniste stesse. Nonostante questo la visione rimane decisamente interessante e arriva al pubblico in maniera leggera e spensierata.

Bad Moms Mamme molto cattive, la trama del film

La storia di Bad Moms Mamme molto cattive è concentrata principalmente sulla vita da madre di tre donne dalle vite essenzialmente simili. In particolare, la protagonista Amy, decide di stravolgere la propria routine in seguito ad un vero e proprio crollo emotivo. La donna infatti, seppur ancora in giovane età, inizia a risentire del troppo stress derivante da una vita fitta di impegni principalmente rivolti ai suoi figli e alle negligenze del marito. Come se non bastasse, avendo anche un lavoro molto impegnativo, lamentava spesso di non avere mai un momento per godere della propria vita.

Nel frattempo, il marito non sembrava avere la minima voglia di darle il giusto supporto, soprattutto dal punto di vista scolastico. Amy infatti, dopo le mille fatiche lavorative, era costretta a seguire assiduamente i suoi due figli presentandosi anche alle varie riunioni con gli altri genitori e docenti. Proprio in una di queste occasioni, la donna sceglie di dire basta definitivamente a questa vita dedicata unicamente agli altri e mai a se stessa. Infatti, mentre si sente adulare con i soliti complimenti per il suo modo di occuparsi dei figli, scoppia letteralmente in un gesto di rabbia inaudita.

Urla di non voler più essere la madre modello che tutti si aspettano e di avere una forte necessità di godersi un pò di meritato relax senza le preoccupazioni causate dai figli e dal marito. Tutti restano in silenzio, quasi sconcertati, tranne due madri; Kiki e Carla infatti per quanto esterrefatte condividevano ogni minima parola dell’amica. Decidono quindi di prenderla in disparte per proporle qualcosa di veramente geniale. Dopo tante sofferenze e impegni, si organizzano per stravolgere la propria vita e dedicarsi finalmente al divertimento sfrenato affibbiando tutte le responsabilità ai rispettivi mariti.











