Bad moms – mamme molto cattive/ Video, su Canale 5 il film con Mila Kunis (1 agosto)

Bad moms – mamme molto cattive è un film poco politicamente corretto, surreale, a tratti demenziale, comunque divertente e spassoso, viene proposto da Canale 5 la sera del primo agosto 2019, inizio alle ore 21,10. Produzione statunitense curata da BillBlock Media e Suzanne Todd Productions, il film vede la regia e la sceneggiatura originale condotta da una coppia di cineasti specializzati in questa tipologia di cinema, Jon Lucas e Scott Moore, per alcuni autori di un cinema ‘blockbuster’, per altri piccoli geni della neo-comicità americana al punto che nel 2010, con il film ‘Una notte da leoni’, hanno messo in bacheca un BAFTA e non è poco. Altri soggetti diretti dalla coppia sono il sequel del nostro film, ‘Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive’ o ‘Un compleanno da leoni’.

Jon Lucas e Scott Moor sono piùà che altro soggettisti più che registi e li abbiamo incontrati diverse volte nel cinema brillante e comico moderno americano, in ‘La rivolta delle ex’, fim sulla falsa riga di ‘Canto di Natale di Dickens, interpretato da uno strepitoso Matthew McConaughey, ‘Le regole della truffa’, con Ashley Judd e Patrick Dempsey, ‘Cambio vita’, del 2011, tutti film scritti per diversi registi del settore. Nel cast di ‘Bad moms – mamme molto cattive’ incontriamo la bella Mila Kunis, che ricorderete per ‘Tesoro, ci siamo ristretti anche noi’, oppure ‘After Sex – Dopo il sesso’, film diverrtenti ma non la ricordiamo solo per il genere. Mila Kunis fornì un’interpretazione strepitosa anche in pellicole come ‘Il cigno nero (Black Swan)’ assieme a Natalie Portman, un’attrice tutto tondo che merita l’attenzione generale. Tra le ‘mamme cattive’ troviamo anche un’altra bellissima attrice, Kristen Bell, meno celebre della Kunis ma all’altezza del genere, così come lo fu in ‘Last Days of America’ o ‘In viaggio con una rock star’.

La trama di “Bad moms – mamme molto cattive”

Diamo uno sguardo alla trama di Bad moms – mamme molto cattive. Amy Mitchell lavora presso un’azienda che si occupa di distribuzione di caffè importato dai paesi sud-americani, è mamma di due figli, è ovviamente stressata come lo sono tante donne con le routine noiosa e insoddisfacente di Amy. Comunque è molto presente nella vita dei figli, anche nel comitato extra scolastico di mamme nelle quali non ha grandissime relazioni con Gwendolyn James e le sue amiche, Stacy e Vicky, un trio insopportabile. In un bar locale Amy incontra Kiki e Carla, due madri come lei, diverranno un trio come le antagoniste ma con quella voglia di rivalsa, di rivincita, di essere donne come non lo sono mai state prima che le porterà a fondare una sorta di club. Ovviamente troveremo le due fazioni contrapposte e nella consueta vendita di torte per l’autofinanziamento ne succederanno di tutti i colori, le ‘bad moms’ stanno arrivando, tremate, sono come streghe con il viso d’angelo.

