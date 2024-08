“Lui è molto egocentrico, anzi, disse apertamente che voleva finire sui giornali e in tv e alla fine ci è riuscito”. Con queste parole l’ex moglie di Mario Eutizia – che ha confessato di essere il badante killer responsabile di quattro delitti – ha descritto il vecchio compagno. “Badante killer? Per me è molto strano, l’effetto è davvero brutto…”, confida durante un’intervista ai microfoni di Canale 5, trasmessa nel programma Pomeriggio Cinque News. Nell’intervista, la donna rivela alcuni episodi controversi del loro passato sentimentale, accusandolo di aver truffato sia lei sia la figlia.

“Il mio ex marito faceva delle truffe, lo ha fatto con me e con mia figlia, ingannandoci. Ha preso tutto l’oro di mia figlia e ha svuotato le mie carte PostePay”, racconta la signora. Nonostante ciò, sembra faticare a credere che Mario sia davvero l’autore degli omicidi. “I quattro delitti confermati? Siamo tutti scioccati e meravigliati da queste notizie”, commenta.

L’ex moglie del badante killer: “Dovrebbe fare l’attore. Quattro omicidi? Non penso che…”

“Lui sa recitare, moltissimo, dovrebbe fare l’attore”, continua l’ex moglie ai microfoni di Canale 5, insinuando che le confessioni del marito possano essere solo un tentativo di attirare l’attenzione dei giornali e delle televisioni. “Io penso di sì, che siano bugie. Perché è impossibile che lui abbia davvero fatto queste cose”, aggiunge durante Pomeriggio Cinque News.

Così, la donna lancia un appello al badante napoletano, ora in carcere per decisione del giudice per le indagini preliminari: “A mio marito dico di dire tutta la verità, deve liberarsi la coscienza di tutto ciò che ha fatto”. L’uomo, autoaccusatosi di quattro omicidi, avrebbe somministrato dosi letali di sedativi e antidolorifici agli anziani di cui si prendeva cura, allo scopo di “farli smettere di soffrire”.

