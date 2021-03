Badante salva due anziani da incendio poi muore/ Messi in sicurezza due 80enni poi…

Una badante eroina, così è stata ribattezza la donna 57enne originaria della Bulgaria, morta nelle scorse ore dopo aver tratto in salvo due anziani che rischiavano di morire a seguito di un incendio. La notizia, riportata dai colleghi dell’Huffington Post, ci giunge di preciso da un comune del salernitano, leggasi Battipaglia; in una casa situata in via Padova, la badante viveva alle dipendenze di due coniugi di 88 e 86 anni, ma nella loro abitazione è divampato un incendio che ha ucciso la straniera.

Secondo quanto ipotizzano gli investigatori, la 57enne avrebbe tratto in salvo in maniera eroica i due anziani per cui lavorava, per poi rientrare inspiegabilmente presso l’abitazione, forse per recuperare qualcosa ipotizzano le forze dell’ordine, per poi rimanervi intrappolata a causa del fumo e delle fiamme, perdendo così la vita. Una volta lanciato l’allarme, sul luogo segnalato sono giunti i soccorsi che hanno immediatamente prestato le prime cure ai due anziani coniugi per poi trasportarli presso l’ospedale locale, in condizioni comunque non gravi, assolutamente non in pericolo di vita.

BADANTE SALVA ANZIANI DA INCENDIO: CORTOCIRCUITO A STUFA A GPL

Dopo che i vigili del fuoco sono giunti sul luogo segnalato e hanno domato le fiamme, sono iniziate le indagini e in base a quanto emerso pare che il rogo sia scaturito a seguito di una stufa a gpl che era accesa in camera da letto e che evidentemente non ha funzionato a dovere. Molto probabilmente i due anziani avevano freddo di notte, e avevano così pensato di riscaldarsi con la stufa, o forse ad aver freddo era la badante. Fatto sta che gli investigatori, dopo ulteriori accertamenti, hanno appurato che non si sono verificate perdite di gas e che le fiamme sarebbero state innescate proprio da qualcosa che è entrato in contatto con la stufa. L’incendio è stato di vaste proporzioni in quanto l’abitazione è stata quasi totalmente carbonizzata dalle fiamme. Una badante eroina, l’opposto della notizia che vi avevamo raccontato poco tempo fa della badante “wrestler”.



